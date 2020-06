Nova Unidade Básica Covid Santa Inês inicia atendimento nesta sexta-feira, 12

A nova Unidade Básica Covid Santa Inês, que funcionará para atendimento exclusivo de casos de Coronavírus, inicia seus atendimentos à população nesta sexta-feira, 12. Ela funcionará 24 horas e é a quarta unidade de saúde de referência para atendimentos de Covid-19 no município, somando com as UBS’s Lélio Silva (zona sul), Álvaro Corrêa (zona norte) e Marabaixo (zona oeste).

O prefeito Clécio Luís disse que esta será mais uma unidade para ajudar na prevenção e combate ao Coronavírus. “Temos 3 unidades que fazem esse atendimento, uma na zona sul, outra na zona oeste e uma na zona norte. Tínhamos uma área importante e grande da cidade que estava descoberta. Essa unidade vem cobrir essa lacuna. É uma instalação provisória enquanto durar a pandemia, que atende a Resolução RDC50, para o atendimento na atenção primária. No entanto, sua estrutura poderá ser desmontada e reutilizada após a pandemia”, explicou. Ela será gerenciada pela Organização Social.

A instalação provisória custou R$ 586.338,99, proveniente de recursos destinados ao combate à Covid-19 no município. Ela foi construída em 12 dias e está instalada na antiga quadra esportiva do bairro Santa Inês. A unidade conta com quatro consultórios médicos, sala de estabilização com três leitos, sala de medicação com 10 cadeiras, para medicação endovenosa, quatro banheiros adaptados para pessoas com deficiência, sala de repouso para profissionais de saúde, farmácia, sala de coleta, necrotério e copa.

“Essa é uma unidade que foi construída de maneira muito rápida para focar no objetivo, que é oferecer à população o primeiro atendimento. Serão 4 médicos fazendo consultas, com espaço para pacientes que precisam ficar em observação, sala de medicação endovenosa e 3 leitos de estabilização para aqueles que chegarem com algum agravamento. Lembrando que não é internação, e sim leitos de observação para que, em seguida, esse paciente possa ser transferido para as unidades hospitalares. Outra novidade dessa unidade é que aqui será feita a triagem dos pacientes com classificação de risco e direcionamento para atendimento por prioridade”, ressaltou a secretária de Saúde de Macapá, Gisela Cezimbra.

A unidade contará com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e farmacêutico. O espaço da quadra foi todo adaptado para a realização da instalação provisória, como a recuperação da cobertura. Também possui um sistema isolado de tratamento de esgoto, com fossa séptica e filtro anaeróbio, sem nenhum tipo de ligação com o rio Amazonas. O local recebeu identidade visual para melhor identificação dos ambientes pelos usuários, além de paisagismo, deixando-o acolhedor. A quadra recebeu uma vedação na área frontal e dos fundos para proteger os usuários, e a estrutura de chuvas e ventos fortes.

Nesta quarta-feira, 10, o prefeito Clécio apresentou as novas instalações da Unidade Básica Covid Santa Inês à imprensa, com uma visita ao local e por meio de uma live, na página oficial da Prefeitura de Macapá.

