Hospitais Universitários realizam mutirão de atendimentos voltados à saúde da mulher no Norte

O mutirão, realizado pela rede de hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ocorrerá no dia 21 de março com a realização de consultas, exames e cirurgias

Norte – Os hospitais da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) localizados na região Norte do Brasil vão participar do Dia “E” do programa Ebserh em Ação, que ocorrerá no dia 21 de março. Trata-se de uma mobilização nacional que integra os 45 hospitais da Rede Ebserh em todas as regiões do país. A iniciativa nacional realiza, de forma simultânea, cirurgias eletivas, consultas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, somando cerca de 42 mil atendimentos ofertados à população brasileira, priorizando atendimento à saúde da mulher.

O mutirão já é considerado o maior do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado à saúde da mulher. No Norte, serão cerca de 3 mil procedimentos realizados nas seguintes unidades:

Pará: Hospital Universitário João de Barros Barreto e Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza

Amapá: Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá

Tocantins: Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins

Amazonas: Hospital Universitário Getúlio Vargas

Roraima: Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima

Nos hospitais, serão atendidos pacientes com agendamento prévio via regulação e/ou da própria unidade de saúde. O objetivo do maior mutirão de saúde da mulher do Brasil é reduzir as filas e o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação terá início a partir das 7h, com atendimentos em diversas especialidades.

Dia E – Ebserh em Ação

O Dia “E” faz parte do programa Ebserh em Ação, uma iniciativa da Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde. Trata-se de uma ação estratégica com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país. Alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula com o Ministério da Saúde, o projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2025 foram três edições nacionais do Dia E- Ebserh em Ação, que realizaram quase 100 mil atendimentos no país, visando reduzir o tempo de espera da população por procedimentos no SUS. Em 2026, o programa segue em todo o Brasil. Os 45 hospitais da Rede Ebserh estarão, ao mesmo tempo, realizando cirurgias eletivas, consultas, exames e demais procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Todas as ações envolvem residentes e graduandos, investindo em uma formação voltada a um cuidado qualificado e conectado com as necessidades da população.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

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