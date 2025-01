Gastos inesperados e falta de reserva de emergência são as maiores preocupações financeiras dos brasileiros para 2025

Embora existam angústias, 87% dos consumidores acreditam que conseguirão pagar as contas em dia neste novo ano

Os brasileiros se mostram otimistas e confiantes financeiramente para o ano que se inicia. Mesmo com algumas preocupações – sobretudo com gastos inesperados (27%) e falta de reserva de emergência (25%) -, há um foco crescente em organização e planejamento financeiro visando pagar as dívidas e alcançar um ano melhor do que o anterior, é o que indica a pesquisa da Serasa em parceria com o instituto Opinion Box. O estudo revela, ainda, que 87% acreditam que conseguirão pagar as contas em dia em 2025.

Segundo os entrevistados, “planejamento” (35%) e “organização” (28%)são as principais palavras que definem suas perspectivas para o período. Para atingir esses objetivos, 9 em cada 10 brasileiros já estavam se planejando financeiramente ao final do ano passado, com destaque para a quitação de dívidas, mencionada por 40% dos respondentes.

Dias melhores

Esperançosos, 87% acreditam que este será um ano melhor do que o anterior, quando 18% apontaram “dificuldade” como uma das principais palavras ao refletirem sobre a sua relação com as finanças em 2024.

Ainda neste sentido, 84% dos consumidores estão confiantes de que conseguirão realizar seus sonhos no novo ano. Entre os planos em vista, estão: cuidar da saúde (27%), investir (22%) e empreender (18%).

“O planejamento financeiro é o pontapé inicial para que o consumidor consiga atravessar o ano sem dificuldades. Esta organização, quando feita de forma realista e responsável, pode ser fundamental em momentos de imprevistos”, afirma Thiago Ramos, Especialista em Educação Financeira da Serasa. “Controlar a renda, os gastos e manter uma reserva de emergência são hábitos capazes de transformar a saúde financeira.”

Para quem busca limpar o nome

De acordo com o último Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, realizado em novembro de 2024, o país registrou 73,7 milhões de inadimplentes que acumulam 274 bilhões de dívidas. Cada consumidor negativado deve, em média, R$5.558,30.

No Amapá, novembro registrou 334.521 mil inadimplentes, com uma dívida média no valor R$ 4.834,94.

Para saber das ofertas de dívidas disponíveis para renegociação, os interessados podem consultar a plataforma Serasa Limpa Nome ao longo de todo ano, a partir do app ou site da empresa. A renegociação também pode ser feita presencialmente nas agências dos Correios espalhadas pelo país. Confira os canais digitais oficiais:

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play ou App Store

● WhatsApp 11 99575–2096

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

