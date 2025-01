Parfor Equidade recebe a primeira turma da Licenciatura Intercultural Indígena para aula inaugural

Evento ocorreu na manhã do dia 10 de janeiro, no auditório do Departamento de Cièncias Exatas e Tecnológicas (Dcet), em Macapá (AP).

Aconteceu, na última sexta-feira (10/01), a aula inaugural do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), no bloco do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (Dcet), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). A graduação faz parte do Parfor Equidade, ação do Ministério da Educação (MEC) que visa formar professores em licenciaturas específicas voltadas para a educação escolar indígena, quilombola e do campo, assim como na educação especial inclusiva e na educação bilíngue de surdos.

A cerimônia de abertura contou com a apresentação de uma dança tradicional das etnias Galibi Marworno, Apalaí, Waiãpi e Palikur que, juntas, fizeram um grande rito de celebração.

Estavam presentes na mesa de abertura a vice-reitora da Unifap, Profa. Dra. Ana Cristina Maués; o pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos; a coordenadora do Curso em Licenciatura Intercultural Indígena Parfor/Equidade, Profa. Dra. Jussara Barreiros; a secretária estadual de educação, Sandra Casimiro; o coordenador institucional do Parfor/Unifap, Prof. Dr. Ronaldo Manassés; o procurador do estado do Amapá, Carlos Henrique Medeiros; o representante da segurança pública do estado, capitão Itamir, do Grupo Tático Aéreo (GTA); o gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário, Prof. Dr. José Carlos Tavares; e a secretária extraordinária dos povos indígenas, Evangelina Jean Jacque.

A vice-reitora da Unifap, Profa. Dra. Ana Cristina Maués, ressaltou a importância do Parfor Equidade.

“Historicamente, as universidades da Amazônia sempre eram vistas a partir do olhar do outro, do estrangeiro, nós amazônidas éramos sempre objetos de estudo e hoje isso está mudando, nós somos pesquisadores também. A formação do curso Intercultural Indígena e agora o Parfor Equidade Indigena vai fortalecer cada vez mais isso, os povos originários precisam estar dentro da universidade garantindo espaço”, afirmou Maués.

A coordenadora do Parfor Equidade, Profa. Dra. Jussara Barreiros, agradeceu aos colegas que colaboraram para a realização do Intercultural Indígena.



“No edital do ano de 2023 foi dada uma responsabilidade pra gente, para seguirmos com essa caminhada, que é longa e distante. Agradeço a todos os representantes da Unifap e aos alunos que puderam chegar aqui, muitos dos que estão aqui é a primeira vez, mas eu tenho certeza que o propósito é um só. O curso, como todos bem sabem, terá duração de quatro anos e eu sei que vocês vão conseguir. Estou agradecida de coração pela gratidão e boa vontade de nos ajudarem. Bem-vindos ao Intercultural Indigena da Unifap”, celebrou a coordenadora.

O acadêmico Araimare Waiãpi Waiana, da etnia Waiãpi, afirmou a importância do Parfor em sua vida. “É muito importante estar aqui porque quero ser um professor e depois retornar pra minha aldeia para dar aula para os meus alunos lá, essa é uma das coisas mais importantes pra mim e o Parfor está fazendo um grande desenvolvimento na educação, inclusive somos a primeira turma que está tendo na Unifap, então isso é um grande desenvolvimento pra gente”, comentou.

O pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos, parabenizou os novos acadêmicos do Intercultural Indígena.

“Eu desejo a vocês sucesso nessa caminhada, realizem esse sonho, sejam idealizadores da vida de vocês, porque agora vocês são acadêmicos da Universidade Federal do Amapá. Vocês têm uma equipe de profissionais maravilhosos e saibam que estamos prontos para auxiliá-los em qualquer dúvida, desejo todo sucesso e sejam muito bem-vindos à Unifap”, desejou Santos.

O coordenador institucional do Parfor/Unifap, Prof. Dr Ronaldo Manassés, expressou sua alegria em ver o Parfor ativo novamente e agora com alunos indígenas.

“Hoje é um dia de muita festa porque estamos transpondo muitas barreiras, estamos escrevendo um novo capítulo da história dessa Universidade. Hoje, o Parfor chega em lugares que nós não tínhamos pensado que um dia chegaríamos. E quando chega o dia da aula inaugural, o coração explode de felicidade, de gratidão, porque é um trabalho muito grande, na verdade o desafio é grande, mas é melhor ainda quando a gente vence o desafio”, ressaltou Manassés.

*Texto e fotos: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

