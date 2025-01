Música, Cultura e Verão: Descubra a Magia do Festival Jazz Trancoso 2025

A 5ª edição do Festival Jazz Trancoso acontece de 24 a 26 de janeiro de 2025, unindo música, cultura e ancestralidade em uma experiência inesquecível. Apresentado pela Mastercard, o evento promete encantar moradores e visitantes com uma programação gratuita, democrática e acessível, celebrando a diversidade musical em um dos destinos mais charmosos do mundo.

Trancoso no Ritmo do Jazz

O Festival Jazz Trancoso, que já se consolidou como parte do calendário cultural de Porto Seguro e região, está na rota dos principais festivais de jazz do mundo. Este evento único ocorre em cenários emblemáticos como o Bosque e o Quadrado de Trancoso, misturando charme, história e arte. Durante três dias, a música transformará o verão baiano em um espetáculo vibrante, conectando e inspirando todos que passarem por lá.

Programação Diversificada

A programação deste ano reúne músicos locais, regionais e nacionais, com performances que transitam entre diversos gêneros musicais e exaltam a ancestralidade do jazz.

No dia 24 de Janeiro (sexta-feira), a festa vai ser no Bosque, a partir das 19h. O Trio Couro & Corda, abre o festival, seguido pelo Buranhém Choro Clube. Encerrando a noite, o icônico Mateus Aleluia, indicado ao Grammy Latino, promete emocionar o público com sua voz e composições inconfundíveis.

O segundo dia – 25 de Janeiro (sábado), o Bosque recebe, a partir das 18h, a programação que se inicia com Aldení Ramos e Viva Chorinho. O segundo espetáculo fica a cargo de Paixão Sul: Tango, Samba e Bossa, uma fusão musical rica em alma e improvisação jazzística. Em seguida, o trio Pepe Semenzato e Super Jacks Jazz traz clássicos do jazz e sambajazz. Para encerrar a noite, Pedro Nezzo canta Caymmi, acompanhado por alguns dos talentos musicais de Trancoso.

Já no dia 26 de Janeiro (domingo) o palco será o Quadrado de Trancoso, que a partir das 17h, recebe a Filarmônica Lyra Popular de Belmonte, queencerra a edição 2025 do festival com um espetáculo repleto de tradição e emoção.

Uma Celebração da Música e da Cultura

Mais do que um festival, o Jazz Trancoso é uma plataforma de valorização da música e da cultura local. A iniciativa promove a democratização do acesso à arte, incentiva o turismo sustentável e fortalece a identidade cultural da região, gerando impacto positivo na comunidade.

O festival destaca a importância da música como elemento transformador e integrador. “O evento reafirma seu papel como uma plataforma de inclusão e celebração da música e da cultura baiana, proporcionando momentos únicos e inesquecíveis para Trancoso”, ressalta Maria Clara Amorim, idealizadora e produtora do Festival.

Um Turismo Cultural Transformador

Para o Secretário de Turismo de Porto Seguro, Guto Jones, o Festival Jazz Trancoso é uma oportunidade singular de conectar música e cultura com o turismo. “O Festival é uma celebração da arte que fortalece nossa identidade e impulsiona o turismo, encantando visitantes e valorizando nossa história”, afirma.

Patrocinadores e Apoios

O Festival Jazz Trancoso é patrocinado pela Mastercard, Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Turismo de Porto Seguro e Prefeitura de Porto Seguro. Conta ainda com apoios fundamentais de parceiros como Nampur, Hotel Vila São João, Fasano, Tutabar, Restaurantes Ali na Janete, Favorito, Bonitto, Alegria, Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e Instituto Brasil Chama África.

Participe e Celebre

O Festival Jazz Trancoso 2025 convida todos a viverem a vibração do jazz e a celebrarem o melhor do verão baiano.

BOX: PROGRAMAÇÃO

• Dia 24/01 – Sexta-feira | Local: Bosque

◦ 19h – Trio Couro & Corda: Michel Neves (bandolim), Sacha Bittar (pandeiro) e Iuri Bittar (violão).

◦ 20h – Buranhém Choro Clube.

◦ 21h – Mateus Aleluia

• Dia 25/01 – Sábado | Local: Bosque

◦ 18h – Aldení Ramos – Viva Chorinho.

◦ 19h – Paixão Sul: Tango, Samba e Bossa.

◦ 20h – Pepe Semenzato a Super Jacks” Jazz Trio

◦ 21h – Pedro Nezzo canta Caymmi com Músicos de Trancoso

• Dia 26/01 – Domingo | Local: Quadrado

◦ 17h – Filarmônica Lyra Popular de Belmonte

Box: Atrações:

Trio Couro & Corda: Grupo instrumental de Choro e Música Popular Brasileira. Composto por Michel Neves (bandolim), Sacha Bittar (pandeiro) e Iuri Bittar (violão). O show homenageia nomes importantes da música brasileira como Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim, Moacir Santos, Baden Powell, entre outros.

Buranhém Choro Clube: O grupo composto pelo saxofonista e flautista Zeca Maretzki, o programador, produtor musical, professor e instrumentista Daniel Gelmi, percussionista argentino naturalizado brasileiro Lionel Tau, o multi-instrumentista Du Txai, e o violonista, cantor e compositor soteropolitano Isaac Moreira, reúne músicos experientes e apaixonados pela tradição do choro e da música instrumental.

Mateus Aleluia: Cantor, compositor e pesquisador da musicalidade ritualística afro-brasileira, Mateus Aleluia. O artista é considerado uma das personalidades culturais mais importantes do Brasil atual e foi indicado ao Grammy Latino com o álbum ‘Afrocanto das Nações – Jêje’. Um dos maiores expoentes da Música Popular Brasileira e um dos criadores dos Tincoãs, considerado o primeiro grupo vocal a expressar, na história da Música Popular Brasileira, a herança cultural – musical e linguística – de diferentes povos africanos que aqui aportaram, o artista é uma das atrações mais esperadas do festival.

Aldení Ramos – Viva Chorinho: Virtuoso trombonista, Aldení Ramos encanta audiências com seu choro cativante e vasta experiência musical. Com uma carreira que se estende há mais de duas décadas, o encanto pelo choro é evidenciado em sua caminhada. O artista traz interpretações marcantes de mestres como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo, além de composições próprias.

Paixão Sul: Tango, Samba e Bossa: Uma viagem musical com alma de jazz. O Paixão Sul reinventa as raízes da música latina e brasileira misturando a paixão do tango, a delicadeza da bossa nova, a energia do samba e o improviso do Jazz em uma mistura sofisticada. Além da musicalidade cativante, o espetáculo conta com a participação dos talentosos dançarinos que interpretam a essência de cada gênero musical. Emoção, dramatismo, sensualidade, alegria e ritmo, cadenciam as canções e refletem a riqueza cultural dessa experiência visual e emocional.

Pepe Semenzato a Super Jacks” Jazz Trio: É um poderoso e, ao mesmo tempo sutil Jazz Trio formado por Pianista, Compositor e Regente especializado no Jazz e nos Ritmos Latino-americanos Pepe Semenzato, o contrabaixista Lucas Pena e o baterista Frank Wilsen. Para o Festival, o trio selecionou um repertório de Jazz Standards, SambaJazz e Músicas Autorais em uma miscelânea eclética e dinâmica, trazendo solos impressionantes de cada um dos artistas.

Pedro Nezzo canta Caymmi com Músicos de Trancoso: um encontro da música popular local, destacando os talentos da região. Pedro Nezzo, cantor soteropolitano radicado em Trancoso, homenageia Dorival Caymmi em um show inspirado na musicalidade e na poesia desse ícone da cultura baiana. No palco, o músico ainda recebe convidados mais que especiais e que fazem parte da arte e musicalidade trancosoense.

Filarmônica Lyra Popular de Belmonte: Fundada há 110 anos, na cidade de Belmonte, a Sociedade Filarmônica Lyra Popular é uma das principais instituições socio-educativas e culturais do extremo sul da Bahia. Seu trabalho continuado envolve formação de novos músicos, apresentações musicais, organização de festivais de filarmônicas e preservação de acervo manuscrito.

