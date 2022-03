Aeroportos da Infraero são destaque no Prêmio “Aviação +Brasil 2022”

Seis aeroportos administrados pela Infraero foram vencedores em diferentes categorias do Prêmio “Aviação +Brasil 2022”, realizado pelo Ministério da Infraestrutura.

O Aeroporto Internacional de Belém foi eleito o “Aeroporto +Pontual”, com movimentação de 1,5 a 5 milhões de passageiros por ano.

No quesito “Aeroporto + Acessível”, houve empate com aeroportos da Infraero em duas categorias. Para o “Aeroporto com Terminal de Passageiros de 20 a 50 mil m2”, os vencedores foram os aeroportos de Belém e Goiânia, e para o “Aeroporto com Terminal de Passageiros de 50 a 100 mil m2”, a premiação ficou com os aeroportos Santos Dumont e Congonhas.

Nesta sétima edição do Prêmio também passaram a ser analisados 41 aeroportos regionais, com movimentação de 100 mil a 1,5 milhão de passageiros por ano. Como resultado, foram entregues prêmios no quesito “Aeroporto regional mais bem avaliados pelos passageiros”, em três categorias. Os aeroportos administrados pela Infraero em Montes Claros e Macapá foram anunciados como ganhadores das categorias “Região Sudeste” e “Região Centro-Oeste e Norte”.

Na abertura da cerimônia de entrega dos troféus, realizada em Brasília, nesta segunda-feira (25/03), o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura (MInfra), Marcelo Sampaio, afirmou que a data é um dia de festa e alegria para o setor da aviação brasileira. “É uma satisfação estarmos juntos para premiar os principais operadores aeroportuários e empresas aéreas do país. Esses resultados demonstram o alto nível de capacidade de todos os envolvidos no setor”, finalizou Marcelo.

Já o presidente da Infraero, Brigadeiro Barros Júnior, destacou que é uma satisfação para a empresa ter seus aeroportos reconhecidos pelos usuários como espaços com infraestrutura de qualidade e operações eficientes. “Parabenizo as equipes da Infraero nos aeroportos, que executam suas atividades com grande profissionalismo e dedicação”, disse o presidente.

O Prêmio

O Prêmio “Aviação + Brasil 2022” é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da Comissão Nacional De Autoridades Aeroportuárias (CONAERO), com o objetivo de estimular a melhoria na prestação de serviços dos aeroportos, empresas aéreas e órgãos públicos atuantes nos aeroportos brasileiros e, em consequência, aumentar o nível de satisfação dos passageiros com os serviços prestados.

A Pesquisa de Satisfação do Passageiro, realizada pelo Ministério da Infraestrutura em 2021, serviu de referência para o Prêmio “Aviação + Brasil 2022”. No total, foram realizadas 50.713 entrevistas com passageiros de 61 aeroportos, sendo 41 regionais e 20 nacionais, e de cinco empresas aéreas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...