Especialistas na área de inovação e tecnologia

Com o objetivo de compartilhar oportunidades, o SESI e o SENAI realizaram o evento para comemorar o Dia do Desenvolvedor.

Por entender a importância das inovações tecnológicas, o SESI e o SENAI Amapá realizaram o 1º DevMaker Experience. O evento, gratuito, contou com a presença de jovens e adultos que se interessam por tecnologia. Como parte da programação aconteceram palestras com especialistas em inteligência artificial, representantes de empresas industriais e profissionais do segmento.

Os temas abordados foram a respeito do futuro da programação, tendências e inovações; além do aprendizado sobre máquina para todos, tecnologias disruptivas e o futuro do desenvolvimento e apresentação de casos de sucesso.

“A transformação digital é um processo em que a tecnologia é utilizada para a melhoria do desempenho e o alcance dos resultados, tornando-se estratégia essencial no debate dos negócios atuais. Dentro desse princípio, a partir de nossa expertise na área, estimulamos o aprendizado, incentivando a criatividade, inovação e a autonomia que impulsionam o progresso digital”, destacou o gerente de Educação e Tecnologia do SENAI, Pedro Fauro.

O CEO da Gnex Telecom, Cristian Guerreiro, ressaltou que para avançar e ter sucesso no mercado é preciso ter algumas características: “O empreendedor, além de colocar as boas ideias em prática, tem que ter compromisso, coragem, persistência e resiliência. Crescemos com a necessidade de atender a demanda das empresas e solucionar os problemas ou desejos dos clientes. É dessa forma que entregamos excelência nos serviços e geramos resultados positivos”, pontuou.

Elisson Palheta faz o curso de Operador de Computador no SENAI. Para ele, o essencial é sempre se aprimorar e estar em constante evolução. “Adquirir conhecimentos específicos e conhecer inovações tecnológicas são minhas metas para o futuro. O mercado está muito aquecido e quero fazer a diferença como profissional da área”, frisou.

O debate contou com exposições temáticas do instrutor do SENAI Amapá, Weslyn Figueiredo; do especialista em Inteligência Artificial e Machine Learning, Klenilmar Lopes Dias; do CEO da GNEX, Cristian Guerreiro; e do analista de Tecnologia da Informação do Governo do Estado, Madson Rodrigues.

