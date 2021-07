Métodos eficazes Como Ganhar Seguidores no Instagram

Descubra as formas de conseguir vários seguidores em pouquíssimo tempo.

Nos dias em que estamos vivendo, tudo parece ter se tornado digital. Lojas, cursos, mentorias e reuniões de trabalho migraram do modo presencial para o modo digital. E todas essas mudanças no nosso modo de viver e trabalhar tem as suas vantagens. Não precisamos sair e pegar trânsito nas ruas, estamos mais seguros em casa e podemos comer comidas mais saudáveis preparadas por nós mesmos. Além de economizar tempo, também economizamos dinheiro.

Nesses novos tempos, as pessoas tem investido mais em seus negócios e em sua imagem na internet. O Instagram, por exemplo, é uma ótima vitrine para lojas on-line e qualquer outro tipo de negócio escolhido para se trabalhar. O sucesso de seus negócios e sua imagem no Instagram depende muito do número de seguidores e engajamento. Por isso, ganhar seguidores no Instagram é uma tarefa muito importante para aquela pessoa que busca promover sua imagem pessoal ou a sua empresa.

Neste artigo, iremos abordar algumas formas de como ganhar seguidores no Instagram, não importa se é para uso pessoal ou profissional da plataforma. O importante é saber que para ganhar seguidores e bastante engajamento, você precisa antes de tudo, saber que não é uma tarefa tão simples. No mundo virtual, você deve estar conectado o tempo todo e sempre pronto para responder os seus seguidores. E eles precisam saber que você, por mais importante e influente que seja, também é acessível. Então vamos às dicas.

Algumas dicas simples

Seguindo apenas alguns passos, você conseguirá atingir um grande número de seguidores.

Organize sua casa

É isso mesmo! Sabe quando você vai receber visitas e procura deixar sua casa limpa, organizada e bem agradável para os amigos que irá receber? O mesmo deve ser feito com o seu Instagram. Ele deve estar com as fotos organizadas, deve ter uma aparência não poluída. Você pode procurar estruturar suas fotos do Fred com o mesmo padrão de fundo, por exemplo. No site do Canva, você pode criar vários modelos com a sua cara ou da sua empresa. Quanto mais organizado e uniforme for o seu feed, mais agradável ele será aos olhos dos seus seguidores. A poluição visual acaba afastando pessoas que querem saber um pouco mais da sua história. Vamos arrumar a casa!

Seja constante

Constância no Instagram é fundamental. É bem como o velho ditado: Quem não é visto, não é lembrado. Então, para que mais pessoas recebam seus conteúdos, você deve postar com bastante frequência. Pode até postar mais de uma vez ao dia. Pode ser no feed, nos stories ou reels. Lembrando que os mais vistos são stories e feed. Lembre-se de que é importante que seu conteúdo tenha sempre relevância. Falaremos disso na próxima dica. O importante é não deixar de postar. Pessoas que levam mais de dois dias sem postar algum conteúdo, percebem facilmente uma queda no engajamento.

Seja relevante

Ser relevante é entregar conteúdo que tenha algo a ensinar ou esclarecer para o seu público. Você deve saber bem sobre o que está falando e dominar com excelência o seu assunto. Por exemplo, se você trabalha como professor de gramática, você pode postar curiosidades sobre a língua no seu feed. Você pode também postar quiz nos seus stories para que seus seguidores possam responder e interagir com você. A caixinha de perguntas também é uma ótima opção para seus seguidores tirarem dúvidas sobre seu conteúdo ou sugerir algum assunto sobre o qual eles gostariam que você abordasse em sua página do Instagram. Ter algo para oferecer de forma gratuita em seu perfil irá atrair cada vez mais seguidores interessados no que você tem a dizer.

Seja acessível

Ser acessível quer dizer que você deve estar pronto a qualquer momento para responder ou tirar dúvidas dos seus seguidores através do direct ou mesmo engajando através dos comentários feitos nas suas fotos. Ao interagir com os seguidores, você cria uma espécie de relacionamento confiável. Eles saberão que você está ali prontamente para ouvir e responder. Isto conta muito para um possível cliente fiel no futuro. Abra todos os dias o seu direct e leia todas as mensagens ou pelo menos o máximo que conseguir. Deixe claro para os seguidores que você está se esforçando para responder todas as mensagens e dúvidas caso haja uma grande quantidade de mensagens a responder. Eles saberão que não estão sendo ignorados.

Use hashtags nas fotos

As hashtags são muito divertidas, mas também tem uma grande importância quando o assunto é conseguir maior engajamento. Ao postar uma foto com legenda e hashtags relacionadas ao tema, muito mais pessoas receberão suas postagens, além dos seus seguidores. Isto se deve ao fato de ser possível seguir as hashtags no Instagram. Se a pessoa segue a hashtags “#lifeisgood”, por exemplo, todas as postagens que recebem esta hashtag no final irão aparecer no feed desta pessoa. Então, por mais que uma pessoa não te siga, ela pode receber a sua postagem por causa do uso da hashtag em seu post. Isto pode levar o usuário do Instagram até sua página. E se ele curtir o seu conteúdo, irá acabar te seguindo. Bingo! Mais um seguidor que curtiu sua página do Instagram!

Esteja sempre atualizado sobre a ferramenta de trabalho.

O Instagram está crescendo muito nos últimos anos. E com esse crescimento, algumas mudanças e atualizações se tornam necessárias para um melhor funcionamento da plataforma. Com isso, vale a pena estar de olho nos blogs relacionados a estas mudanças. Você sabia que o Instagram tem um blog? Ele contém vários conteúdos super importantes abordados diariamente no marketing digital. Se você não conhece nenhum blog deste tipo, vale a pena a pesquisa, pois você ganhará muito conhecimento de graça!

De olho na experiência

Se você é novo no Instagram, não tem problema nenhum em se espelhar em outras contas que você admira e gostaria de ser como elas. Já ouviu aquela famosa frase: “Nada se cria, tudo se copia?” Só não vale copiar e colar. Você pode ter as contas do Instagram para ter uma ideia de como você gostaria de ter a sua vitrine. Você pode pesquisar vários usuários do mesmo ramo para se inspirar e criar seu próprio conteúdo baseado nas suas pesquisas.

Faça parcerias

Uma boa opção é fazer parcerias com outras contas para que elas ajudem a divulgar seu perfil ou sua loja on-line. As parcerias trazem mais seguidores para você e você leva seguidores para o parceiro de campanha ao mesmo tempo. Então, os dois lados saem ganhando. Só vale a pena pensar em que tipo de perfil seria o melhor para você ter como parceiro. O ideal é que seja um tipo de perfil que possua os seguidores que provavelmente irão querer consumir o seu conteúdo.

Hoje em dia, há muita concorrência no meio virtual. As lojas investem bastante em posts patrocinados para ter um maior alcance nas redes sociais. Há quem diga que o mercado na internet já está saturado. Mas para quem sabe usar a ferramenta das redes sociais com maestria, o destaque sempre virá e assim, seus seguidores estarão sempre aumentando em número.

Se você tem uma página no Instagram, seja ela de uso pessoal ou para o seu negócio online, não tenha medo de se arriscar e tentar todos os passos listados neste artigo. Muitas pessoas têm medo de tentar e acham que a exposição não fará efeito. Porém, na internet, é fundamental a exposição para ter maior alcance e conquistar um maior número de seguidores.

Agora é a hora de colocar em prática todas as dicas que listamos e ver o que acontece. Com certeza, se você usar todos estes tópicos listados, irá alcançar o sucesso em pouco tempo. Não tenha medo de arriscar! Boa sorte!

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado