Google lança medição de batimentos cardíacos pela câmera do celular

Tecnologia chega primeiro ao Pixel, mas deve ser liberada para outros modelos com Android.

O Google criou uma forma de medir batimentos cardíacos e a frequência respiratória com o smartphone. Para isso, o recurso usa a câmera do celular. Inicialmente a ferramenta deve chegar aos modelos da linha Pixel, que não estão à venda no Brasil, e depois seguir para outros modelos com sistema Android.

Apesar de significativa, a função que passará a integrar o Google Fit já é encontrada com funcionamento semelhante em celulares de fabricantes como a Xiaomi e a Samsung. O recurso já estava em smartphones da gigante sul-coreana nas linhas do Galaxy Note 8 e Galaxy S10, por exemplo. A Xiaomi implementou a tecnologia de cuidado com a saúde do coração em setembro de 2020 ao inserir essa função no app Mi Health.

O aplicativo faz a aferição da frequência respiratória com a câmera. Para isso, o usuário precisa posicionar a câmera frontal para que ela enquadre a cabeça e o peito. Dessa forma, é possível analisar a quantidade de vezes que o tórax subiu e desceu, o que gera o número de vezes que a pessoa respirou por minuto.

Já a frequência cardíaca também conta com a ajuda da câmera, mas dessa vez são as lentes traseiras que captam os sinais. O procedimento consiste em colocar um dedo para que a câmera possa observar a mudança de cor na medida em que o sangue estiver se movimentando pelo dedo.

