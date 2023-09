Cepap/Unifap oferta programação dentro da 17ª Primavera dos Museus

Programação é aberta ao público e ocorre nos dias 19 e 20 de setembro, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) se integra à programação local da 17ª Primavera dos Museus, evento nacional organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Nos dias 19 e 20 de setembro de 2023, o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e Patrimoniais do Amapá (Cepap/Unifap) e o Centro de Memória Documentação Histórica e Arquivo (Cemedharq/Unifap) promovem ciclos de palestras, rodas de conversa e exposições museológicas. As ações ocorrerão no prédio do Cepap, localizado no campus Marco do Equador, em Macapá (AP), e as inscrições podem ser efetuadas no link https://forms.gle/5Ndy9qnwamBaKQHo8.

Ocorrido anualmente durante o início da estação da primavera, a 17ª Primavera dos Museus envolve museus e instituições culturais de todo o Brasil, a fim de estimular a participação do público nas atividades promovidas pelos mais diversos espaços de memória. Na Unifap, a programação agregará a participação de pesquisadores e projetos que lidam com arqueologia, museus, educação, memória e ensino em territórios indígenas e quilombolas.

No ano de 2023, o tema da Primavera dos Museus é “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”. Com essa temática, busca-se incentivar reflexões sobre a construção da democracia de seus agentes. As instituições que lidam com a memória no Amapá ofertarão uma programação conjunta, que pode ser consultada no link https://drive.google.com/file/d/1hKnhKFO2vO3C5v64dsTEIeof8vRT6pbs/view

Confira a programação completa da 17ª Primavera dos Museus na Unifap:

19 e 20/09/2023

VISITA GUIADA E EXPOSIÇÃO DE ACERVOS

EXPOSIÇÃO: Acervo arqueológico dos povos originários. Acervo de Roque Penafort: memórias sobre a geografia indígena (mapas em desenhos manuscritos). Projeto Salvaguarda ICOMI e Projeto Salvaguarda da Guarda Territorial do Amapá.Horários:Dia 19/09:09:00 às 12:00h (visita guiada restrita aos membros do projeto REVIVER).Dia 19/09: 14:30 às 18:00h (visitação aberta ao público).Dia 20/09: 09:00 às 18:00h (visitação aberta ao público).

LOCAL: CEPAP – Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e Patrimoniais do Amapá/UNIFAP. 20/09/2023 (turno da manhã)

PALESTRA E RODA DE CONVERSA

INDÍGENAS DO AMAPÁ: exposição de pesquisas arqueológicas e roda de conversa envolvendo memória, arqueologia, educação e museus em territórios indígenas.

8:30 hPALESTRA: ASSENTAMENTOS ANTIGOS NO AMAPÁ – MODELOS DE OCUPAÇÃO AMERÍNDIA.Palestrante: Prof. Dr. Edinaldo Pinheiro Nunes Filho (UNIFAP).Mediadora: Profa. Dra. Ana Cristina Rocha Silva (UNIFAP). 10:00 hRODA DE CONVERSA: MEMÓRIA, ARQUEOLOGIA, EDUCAÇÃO E MUSEUS INDÍGENAS. DEBATEDORES:Prof. Dr. Tadeu Lopes Machado (UNIFAP).Prof. Fabrício Karipuna (PPGED/UNIFAP).Prof. Ms. Avelino Gambi (UFMA/CEMEDHARQ-UNIFAP).Profa. Ms. Laís Cristiane Martins Freitas (PPGEO/UNIFAP).Mediadora: Profa. Dra. Ana Cristina Rocha Silva (UNIFAP). LOCAL: CEPAP – Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e Patrimoniais do Amapá/UNIFAP.

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/5Ndy9qnwamBaKQHo8 20/09/2023 (turno da tarde)

PALESTRA E RODA DE CONVERSA

QUILOMBOLAS DO AMAPÁ: exposição dialogada de pesquisas arqueológicas envolvendo territórios quilombolas do Amapá, com destaque para as possibilidades no ensino de História.

14:30 hPALESTRA: ENSINO DE HISTÓRIA, MEMÓRIAS E SABEDORIAS GRIÔS QUILOMBOLAS EM CONSONÂNCIA A LEI 10.639/2003.Palestrante: Prof. Dr. Raimundo Erundino Diniz (UNIFAP).Mediadora: Profa. Dra. Carmentilla das Chagas Martins (UNIFAP). 15:30hEXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “MEMÓRIAS DA TERRA”. 16:00hRODA DE CONVERSA: ARQUEOLOGIA EM TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO AMAPÁ. DEBATEDORES:Profa. Ms. Jelly Juliane Souza de Lima (UFMA/CEMEDHARQ-UNIFAP).Ivanildo dos Santos (quilombola da vila Velha do Cassiporé).Mediadora: Profa. Dra. Ana Cristina Rocha Silva (UNIFAP)

LOCAL: CEPAP – Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e Patrimoniais do Amapá/UNIFAP.

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/5Ndy9qnwamBaKQHo8

Serviço

17ª Primavera dos Museus na Unifap

Dias 19 e 20 de setembro de 2023, no prédio do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e Patrimoniais do Amapá (Cepap/Unifap), localizado no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP). Inscrições pelo link https://forms.gle/5Ndy9qnwamBaKQHo8.

Texto: Profa. Dra. Ana Cristina Rocha Silva (Cepap/Unifap)

Edição: Assesp/Unifap

