Somente 40% dos estudantes já fizeram recadastramento da meia-passagem em Macapá

Faltando 22 dias úteis para o fim do prazo de cadastramento e recadastramento da meia-passagem, o movimento ainda é tímido. Dos mais de 50 mil estudantes aguardados, somente 40% compareceram, mesmo o processo iniciando bem mais cedo este ano, em 2 de janeiro. A direção do Sindicato das Empresa de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) afirma que nesse ritmo as filas serão inevitáveis.

Com parcerias firmadas com as secretarias de Estado da Educação (Seed) e do município de Macapá (Semed), o Setap passou a ter acesso aos dados do Sigeduc e do Proesc e com isso já tem como aceitar as declarações emitidas eletronicamente, acabando com a principal desculpa dos estudantes, que era a demora para emissão das declarações. Outra flexibilização foi quanto às escolas que ainda não iniciaram o ano letivo de 2020. O Setap está aceitando as declarações de 2019 e abrindo prazo para que os estudantes apresentem o documento atualizado.

O trabalho de recadastro (para quem já tem o benefício) se concentra na sede do Setap, na Padre Júlio, entre Tiradentes e General Rondon, e prossegue até o dia 31 de março, das 8h às 17h. Já o cadastramento de novos beneficiários e solicitação de segunda via ocorre no Amapá Garden Shopping (das 10h às 17h) e no Terminal Rodoviário de Santana, das 8h às 16h.

Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia).

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. Esse BO pode ser feito pela Internet no site http://delegaciavirtual.policiacivil.ap.gov.br/.

De acordo com Renivaldo Costa, porta-voz do Setap e um dos coordenadores do cadastramento, na segunda-feira, 2, retoma o cadastro do Passe Livre Estudantil por meio da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social. O processo vai beneficiar 10 mil estudantes até 2021 e ocorrerá na próxima semana em Mazagão (dias 2 e 3) e em Santana (dias 4, 5 e 6 de março). Ele adverte que somente os estudantes que estiverem em situação regular com o benefício da meia-passagem poderão acessar o Passe Livre. “Um dos documentos exigidos pela Sims é justamente o comprovante de cadastro ou recadastro”.

