MIDR e Governo do Amapá iniciam ação de desobstrução do Canal do Gurijuba, no Arquipélago do Bailique

Brasília (DF) – O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e o Governo do Amapá iniciaram os preparativos para uma ação de desobstrução no Canal do Gurijuba, localizado no trecho norte do Arquipélago do Bailique, afetado pela estiagem. Os maquinários que realizarão o trabalho partiram na madrugada desta quarta-feira, 2, do Porto do Matapi, em Santana, com destino à região.



A intervenção prevê a desobstrução de 11 quilômetros do canal, que integra a foz do Rio Amazonas, abrangendo as comunidades do Arraiol, Livramento, Eluzay e Igarapé Grande. Segundo o coronel da Defesa Civil, Frederico Medeiros, essas regiões ficaram isoladas em decorrência do fenômeno.



“Essa ação é parte do trabalho do ministro Waldez Góes, diante do reconhecimento da situação de emergência no Bailique, para retomar com a navegabilidade do canal. Junto com o Governo do Estado, estão sendo realizadas diversas ações de assistências às famílias que residem nestas comunidades, que foram as mais afetadas com a situação”, explicou.



A estiagem prejudicou diretamente as atividades cotidianas dessas comunidades ribeirinhas, como a pesca, o escoamento de produtos e o deslocamento de jovens até a escola, devido ao baixo nível do rio.

Para esta ação, o MIDR repassou, por meio da Defesa Civil, R$ 9 milhões ao Governo do Estado. Os serviços serão executados pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap).



Os equipamentos utilizados serão: uma draga, uma escavadeira hidráulica e uma balsa petroleira. A operação está prevista para durar cerca de quatro meses.

