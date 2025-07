Com políticas públicas efetivas de Segurança Pública, Amapá registra melhor mês da história no combate à violência

Foram 6 casos e 10 registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no mês de junho. Reforço com os novos policiais chamados, treinados e empossados garante diminuição nos índices.

O Amapá registrou um marco histórico na redução da criminalidade, com o melhor mês já documentado em termos de combate à violência. Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp) mostram uma queda significativa nos índices de homicídios, totalizando 6 casos e 10 registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no mês de junho.

A presença constante de policiais nas ruas, os investimentos federais e o reforço com os novos policiais chamados, treinados e empossados pelo Governo do Estado, refletiu na diminuição dos CVLI no Amapá, com a redução de 33,04%, fechando 2024 com a melhor série histórica dos últimos 13 anos na redução de vítimas.

Amapá é destaque nacional na redução de crimes segundo o Mapa da Segurança Pública 2025 divulgado pelo Ministério da Justiça

O secretário da Sejusp, Daniel Marcili destacou que o resultado é fruto de três ações principais: Operação Protetor, com presença estratégica das forças de segurança e trabalho de inteligência, prevenindo ataques de facções; operações de combate ao crime, com uso de serviço extra remunerado e de diárias estaduais para policiamento intenso em pontos críticos do interior; e a modernização do Instituto de Admi nistração Penitenciária (Iapen) com novos protocolos de segurança, redução drástica de celulares apreendidos e bloqueio da comunicação de facções com o exterior.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho conjunto entre o Governo e as forças de Segurança Pública. Seguiremos firmes para fazer de 2025 o melhor ano da história na redução da criminalidade nos dezesseis municípios do Estado”, pontuou o secretário.

Resultados para a sociedade

O CVLI engloba os crimes de homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. No estado houve diminuição em todas as situações. Os maiores destaques são para homicídios dolosos, pois foram 216 homicídios dolosos em 2024, a quarta menor quantidade do Brasil, contra 303, em 2023, uma redução de cerca de 29%.

Dados consideráveis também foram documentados na redução dos crimes de roubo e furto no Amapá em 2024. Comparado à 2023, a diminuição foi de 30,75% nos roubos, e 10,04% nos furtos.

Em números, 2023 registrou 7.770 ocorrências de roubos, contra 5.381, em 2024. Já os furtos, caíram de 12.397 para 11.153 no mesmo período. A queda nos índices de criminalidade começou ainda no primeiro ano da gestão.

Amapá Mais Seguro

A ação reforça o compromisso do programa “Amapá Mais Seguro”, destacando a importância da cooperação entre instituições e a continuidade das operações estratégicas de repressão ao crime organizado.

