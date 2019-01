Começa dia 14 atendimento para matrículas na rede pública de ensino de Roraima

A Central de Matrículas vai funcionar na Escola Monteiro Lobato, em Boa Vista

A Central de Matrículas para o ensino público estadual de Roraima começa a funcionar a partir do dia 14 de janeiro, na Escola Monteiro Lobato. O horário de atendimento será de 8 às 17 horas.

Os pais interessados em colocar os filhos nas escolas militarizadas, que fizeram as inscrições para o 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, em dezembro, agora serão informados das datas dos sorteios das vagas. Vencida esta etapa, a matrícula é efetivada.

Os estudantes que já estudam nesses colégios vão ser matriculados de forma automática.

Para o Ensino Fundamental, as matrículas serão realizadas de 14 a 16 de janeiro. De 17 a 18 de janeiro é a vez dos alunos do Ensino Médio. Já na Educação de Jovens e Adultos a matrícula acontece nos dias 21 e 22 de janeiro.

De acordo com a Secretaria estadual de Educação, foram disponibilizadas vagas de acordo com o local onde o estudante já estudava.

Em fevereiro, cerca de 4 mil alunos vão ingressar na rede estadual de ensino de Roraima, tanto nas escolas regulares, como nos colégios militarizados.

O governo de Roraima afirma que ainda nesta semana será definido o calendário das escolas indígenas. Nessas unidades, o ano letivo vai começar quando for encerrado o calendário de 2018.

Segundo a Secretaria de Educação, o Calendário Escolar estipulou 200 dias letivos com carga horária mínima de 800 horas. A previsão para 2019 é de 77 mil alunos.

EBC