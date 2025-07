Mestrado em Direito da Unifap abre seleção com 18 vagas para nova turma

Podem se inscrever no processo seletivo candidatos com graduação em direito, com diploma emitido por instituição reconhecida e curso autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).



O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou edital de seleção de 2025. Ao todo, serão ofertadas 18 vagas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa: Sistemas de Justiça e Direitos Humanos e Justiça Social e Desenvolvimento. As inscrições são gratuitas e ocorrem no período de 23 a 31 de julho, exclusivamente via internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), disponível no link: https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S

Com duração de dois anos e exigência de dedicação em tempo integral, o curso poderá ter disciplinas ministradas nos turnos da manhã, tarde e/ou noite, conforme organização semestral. O processo seletivo será composto por quatro etapas: análise do pré-projeto de pesquisa, prova escrita, defesa oral com arguição e avaliação de títulos. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 7 em qualquer uma das três primeiras fases. O resultado da seleção está previsto para o dia 21 de novembro, conforme o cronograma oficial divulgado no edital.

Seleção de novos alunos para o Mestrado em Direito

Inscrições gratuitas de 23 a 31 de julho de 2025, no link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S.

