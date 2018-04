Prazo para que candidatos a cargos eletivos deixassem o governo terminou no fim de semana

Em mais uma etapa de mudanças no governo devido às eleições, o presidente Michel Temer dará posse a nove ministros nesta terça-feira (10). A cerimônia está marcada para as 15h, no Palácio do Planalto.

O prazo previsto pela legislação eleitoral para que os candidatos a cargos eletivos deixassem o governo terminou no último fim de semana.

Na Fazenda, o atual secretário-executivo, Eduardo Guardia, assumirá a cadeira deixada por Henrique Meirelles – que se filiou ao PMDB e pretende concorrer à Presidência da República. O Ministério da Educação será assumido pelo atual secretário de Educação Básica, Rossieli Soares da Silva, que entra no lugar de Mendonça Filho (DEM-PE).

Já o Ministério do Desenvolvimento Social terá como novo comandante o atual secretário-executivo da pasta, Alberto Beltrame, que substitui o deputado federal Osmar Terra (PMDB-RS). No Planejamento, o secretário Esteves Colnago assume a vaga de Dyogo Oliveira, que foi deslocado para a presidência do BNDES.

Outra mudança anunciada nos últimos dias e que será oficializada na cerimônia é no Ministério de Minas e Energia, que antes estava a cargo de Fernando Coelho Filho (PSB-PE) e passará a ser comandado pelo ministro Moreira Franco – até então responsável pela Secretaria-Geral da Presidência.

Temer também confirmará a posse do interino Marcos Jorge como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Leandro Cruz Fróes da Silva no lugar de Leonardo Picciani (PMDB-RJ) no Esporte; Vinicius Lummertz na vaga de Marx Beltrão (PMDB-AL) no Turismo; e Antônio de Pádua de Deus no posto deixado por Helder Barbalho (PMDB-PA) na Integração Nacional.

Nos próximos dias, Temer ainda deve anunciar os novos responsáveis pelo Ministério do Meio Ambiente, antes comandado por Sarney Filho (PV-MA), e pela Secretaria-Geral da Presidência.

