Cães terapeutas ajudam no tratamento de doenças mentais

Projeto Humanimais, realizado em hospital de São Paulo, oferece o trabalho de intervenções assistidas por cães

O Humanimais é um projeto que leva terapia com cães a quem sofre de problemas como autismo, déficit de atenção, depressão, perda de memória e até mesmo dependência química. O fisioterapeuta Vinícius Fava Ribeiro, responsável pela iniciativa, conversou com o programa Nossos Bichos sobre o trabalho que desenvolve.

Segundo ele, o Humanimais atua no Hospital Santa Mônica, de São Paulo, oferecendo o trabalho de intervenções assistidas por cães. “Eu executo o trabalho normalmente junto com a equipe fixa residente do hospital, com os psicólogos, e a gente vai desenvolvendo um trabalho multidisciplinar aonde o cachorro entra como um facilitador das intervenções de todos os profissionais”, relata.

