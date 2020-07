Prazo para formalização e aditamento do Fies 2020 é prorrogado pelo MEC

Estudantes têm até 31 de julho para regularizar financiamento

Em portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem, 29, o Ministério da Educação prorrogou a formalização de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 1º semestre de 2020. Com a mudança do prazo, os estudantes beneficiados podem procurar os agentes financeiros para acertar os detalhes do financiamento até o dia 31 de julho.

De acordo com a portaria, a decisão autoriza os bancos a receberem os Documentos de Regularidade de Inscrição (DRI) que estavam com prazos vencidos até ontem. O pagamento do DRI é fundamental para contratação do Fies. Segundo o MEC, a alteração do prazo se deu em razão das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.

Em outra portaria publicada ontem, o prazo para a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos simplificados e não simplificados do Fies, do primeiro semestre de 2020 foi modificado. Os beneficiados têm agora até o dia 30 de setembro de 2020 para realizar o procedimento por meio do SisFies.

A mudança também se aplica para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento. Neste caso, os bancos deverão também acatar os Documentos de Regularidade de Matrícula já expirados.

O que é o Fies?

O Fies é o financiamento do ensino superior em instituições privadas, criado pelo governo federal. Ele oferece juros menores para o custeio das mensalidades de estudantes ao longo do curso e o pagamento desse auxílio é feito apenas ao final da graduação. O Fies é oferecido por meio de duas categorias, sendo a primeira oferecida com juros zero destinado para estudantes que possuem renda familiar mensal de até três salários mínimos. A segunda opção, chamada de P-fies, é destinada a estudantes com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

