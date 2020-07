PF investiga roubo aos Correios no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (1/6) a Operação Efialtes*, com objetivo de apurar as circunstâncias de um roubo à agência Central dos Correios em Santana, no Amapá.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Macapá/AP e Santana/AP. Nas investigações preliminares, que tiveram início com apuração do crime ocorrido em 2019, identificou-se indícios de que o roubo não teria, de fato, ocorrido, mas sim uma comunicação falsa do crime, com a consequente apropriação do dinheiro por servidor dos Correios.

Com o aprofundamento das investigações, ficou evidenciada a participação de um terceiro homem, que obteve sua entrada facilitada na agência, e que alguns procedimentos padrões em relação à segurança do cofre foram negligenciados. Os valores saqueados do cofre da agência dos correios correspondem a R$ 160 mil.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de roubo majorado, peculato e comunicação falsa de crime. Se condenados, as penas poderão chegar a 29 anos de reclusão.

*Efialtes na Grécia Antiga, ficou conhecido por trair o rei Leónidas. Da mesma forma os investigados traíram o órgão que representam.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

