Governo do Amapá divulga resultado preliminar de inscritos para eleger novos membros do Conselho Estadual de Meio Ambiente

A listagem com as inscrições homologadas pode ser acessada no Diário Oficial e no portal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

O Governo do Amapá divulgou nesta terça-feira, 28, o resultado preliminar das inscrições homologadas das entidades que irão participar da eleição dos novos membros do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Mudanças do Clima (Coema), para a nova gestão que tem duração de dois anos (biênio 2025/2026).

É ofertada uma vaga para cada segmento. Após análise documental, a listagem de entidades habilitadas para participar da eleição foi divulgada no Diário Oficial e pode ser consultada no portal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

CONFIRA AS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

Com relação aos recursos, a partir desta quinta-feira, 29, até sexta-feira, 30, os interessados poderão encaminhar, via ofício, ao endereço eletrônico: coema.amapa@gmail.com, contendo todas as justificativas, esclarecimentos e documentação comprobatória. O resultado definitivo e a convocação estão previstos para o dia 2 de junho.

A eleição para o posto de novos conselheiros do Coema acontece no dia 6 de junho, no horário das 8h às 12h, na Sala dos Colegiados, na sede da Sema, na Avenida Mendonça Furtado, nº 53, Centro, em Macapá. A votação será aberta e somente o representante legal da instituição poderá votar e, este, terá direito a um voto, de acordo com a natureza da representação.

Confira o cronograma de atualização:

Quarta-feira, 28: Resultado preliminar das inscrições

Quinta e sexta-feira, 29 e 30: Recursos sobre o resultado preliminar

Segunda-feira, 2 de junho: Resultado definitivo, homologação das inscrições e convocação para eleição

Quinta-feira, 5: Eleição

Segunda-feira, 9: Publicação do resultado da eleição

Segunda-feira, 16: Envio do nome dos representantes titulares e suplentes

Quarta-feira, 18: Posse do Coema

Foto de capa: Márcia do Carmo

Agência de Notícias do Amapá

