Maior Pré-Forrozão da Amazônia começa nesta quinta-feira com mais de 30 grupos juninos

Por: Cláudio Rogério

O maior Pré-Forrozão da Amazônia tem início nesta quinta-feira (29), a partir das 20h, na quadra da Escola Estadual Azevedo Costa, no Laguinho, em Macapá. O evento, que chega à sua 23ª edição, reúne as melhores quadrilhas juninas do Estado do Amapá e promete movimentar o cenário cultural local durante três noites de festa.

A grande novidade deste ano é a mudança de nome: o tradicional “Pré-Forrozão Simpatia da Juventude” agora passa a se chamar “Terreirão do Povo”. Apesar da nova identidade, o evento mantém suas características originais, seguindo o regulamento tradicional e valorizando a essência das apresentações juninas.

Mais de 30 grupos participarão do festival, divididos em três categorias: Tradicionais, Inéditas e Campeã das Campeãs. As apresentações acontecerão nos dias 29, 30 e 31 de maio. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 30 mil em premiações, que contemplarão os melhores grupos, além de reconhecer destaques individuais como melhor miss junina, melhor marcador e outros quesitos técnicos de cada categoria.

O Terreirão do Povo funciona como uma prévia da temporada junina amapaense, servindo tanto como vitrine quanto como espaço de avaliação entre os grupos. Cada quadrilha terá 15 minutos para apresentar uma amostra do projeto que pretende levar ao circuito junino de 2025.

Segue a programação completa com a ordem e os horários das apresentações dos grupos

QUINTA-FEIRA 29 DE MAIO

1 – TRADICIONAIS – CAIPIRA AFOBADOS – 20:05

2 – TRADICIONAIS – DONDOCAS DOS MATUTOS – 20:25

3 – TRADICIONAIS – ROSA BRANCA AÇUCENA – 20:45

4 – TRADICIONAIS – BONECA DOS MATUTOS – 21:05

5 – TRADICIONAIS – GAROTA SAFADA – 21:25

6 – INÉDITAS – INSPIRAÇÃO JUNINA – 21:45

7 – INÉDITAS – IMPÉRIO JUNINO – MZG – 22:05

8 – INÉDITAS – ATRAÇÃO JUNINA – 22:25

9 – INÉDITAS – GUERREIROS DE FOGO – 22:45

10 – INÉDITAS – ESTRELA SANTANENSE – 23:05

SEXTA-FEIRA 29 DE MAIO

1 – TRADICIONAIS – MISTURA JUNINA – 20:05

2 – TRADICIONAIS – FÚRIA JUNINA – 20:25

3 – TRADICIONAIS – EXPLOSÃO DOS MATUTOS – 20:45

4 – TRADICIONAIS – PIRANHAS DOS MATUTOS – 21:05

5 – INÉDITAS – MOCIDADE CULTURAL – BAILIQUE – 21:25

6 – INÉDITAS – GAVIÕES DO NORTE – STN – 21:45

7 – INÉDITAS – ESTAÇÃO JUNINA – 22:05

8 – INÉDITAS – REINO DE SÃO JOÃO – 22:25

9 – INÉDITAS – TRADIÇÃO JUNINA STN – 22:45

10 – INÉDITAS – XODÓ JUNINO STN – 23:05

11 – INÉDITAS – ESTRELA DOURADA – 23:25

12 – INÉDITAS – BRILHO JUNINO – TART. – 23:45

SÁBADO – 31 DE MAIO

1 – TRADICIONAIS – CONSIDERADOS DOS MATUTOS – 20:25

2 – TRADICIONAIS – BAGUNÇADOS DOS MATUTOS – 20:45

3 – TRADICIONAIS – PIRIGUETES DOS MATUTOS – 21:05

4 – TRADICIONAIS – RABO DE PALHA – 21:25

5 – INÉDITAS – ENCANTO JUNINO JARI – 21:45

6 – INÉDITAS – RAÍZES CULTURAIS – 22:05

7 – INÉDITAS – EXPLOSÃO JUNINA – MCP – 22:25

8 – INÉDITAS – JUNINA LAMPIÃO – CALÇOENE – 22:45

9 – INÉDITAS – AUDÁCIA JUNINO – 23:05

10 – INÉDITAS – EXPLODE CORAÇÃO PG – 23:25

11 – CAMPEÃS – EXPLODE CORAÇÃO STN – 23:45

12 – CAMPEÃS – ESTRELA DO NORTE – 00:05

13 – CAMPEÃS – CONSTELAÇÃO JUNINA 01:25

14 – CAMPEÃS – PEQUENA DAMA – 01:45

