PS UNIFAP 2025: Primeira chamada pública ocorre no dia 29 de maio

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) realiza, nesta quinta-feira (29/05), a primeira chamada pública para os candidatos que estão na lista de espera do Processo Seletivo 2025. Ao todo, 695 vagas remanescentes em 35 cursos de graduação dos campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana serão ofertadas.

O(a) candidato(a) convocado(a) ou seu procurador legal deve comparecer ao anfiteatro da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), conforme o cronograma de matrícula (Anexo V do edital de seleção) e munido(a) de documento de identificação original. O não comparecimento, no dia e horário estipulados, do(a) candidato(a) ou seu procurador legal, implicará na perda da vaga.

Confira aqui o edital de convocação

Para a chamada pública, serão convocados candidatos remanescentes da lista de espera com a situação “Aprovado/Não Classificado”, na proporção de dez candidatos para cada vaga, conforme Anexo VI do edital de convocação. Todos os candidatos da lista de espera nos cursos de Artes Visuais, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências Sociais, Engenharia Elétrica, Física, Geografia (bacharelado e licenciatura), História (licenciatura – noturno), Jornalismo, Letras Português Francês, Letras Português Inglês, Matemática, Tecnólogo em Secretariado, Química, Relações Internacionais, Sociologia, Teatro, Ciências Ambientais, Pedagogia (campus Marco Zero), Filosofia (campus Santana), Letras Português (campus Santana) e Pedagogia (campus Santana) foram convocados.

Verifique aqui a Lista Geral de Classificação do PS 2025

Como funciona?

O nome do(a) candidato(a) será chamado em voz alta no horário marcado para a leitura da lista de espera do curso de graduação pretendido [Ver cronograma abaixo]. Ao ter seu nome anunciado, o(a) candidato(a) convocado(a) ou seu procurador legal deverá estar de posse de documento de identificação original.

Os candidatos habilitados e que assinarem o termo de comparecimento no momento da chamada pública deverão fazer sua matrícula de forma eletrônica, por meio do link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/679977722aee1e87f1ed143d, nos dias 30 e 31 de maio de 2025. A relação dos documentos exigidos está no edital de convocação.

Pendências que surgirem relacionadas à documentação para matrícula devem ser sanadas até 3 de junho, na página de acompanhamento do candidato, disponível no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap. Quem não sanar todas as pendências não conseguirá se matricular e perderá o direito à vaga.

Confira abaixo o horário de habilitação no dia 29 de maio:

29/05 – 8h30

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Artes Visuais

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Biológicas

Ciências Sociais

Direito

Educação Física

Engenharia Elétrica

Farmácia

Física

Fisioterapia

Geografia – Bacharelado

Geografia – Licenciatura

História

Jornalismo

Psicologia

29/05 – 14h30

Matemática

Letras Português Francês

Letras Português Inglês

Letras Português – Libras

Medicina

Engenharia Civil

Secretariado – Tecnólogo

Química

Enfermagem

Relações Internacionais

Sociologia

Teatro

Ciências Ambientais

Pedagogia

Filosofia – Campus Santana

Letras Português – Campus Santana

Pedagogia – Campus Santana

Dúvidas podem ser esclarecidas presencialmente, no prédio do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Serviço

Primeira Chamada Pública do Processo Seletivo Unifap 2025 – Campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana

Dia 29 de maio de 2025, às 8h30 e às 14h30, de acordo com cronograma de matrícula disponível no edital de convocação. 695 vagas.

