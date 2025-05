Ueap recebe representantes de empresa que desenvolve soluções inovadoras de ensino na educação básica

Acadêmicos de Pedagogia e Matemática tiveram contato com materiais desenvolvidos pela startup paraense que serão implementados no Amapá

Acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Matemática da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) receberam, nesta terça-feira, 27, a visita de representantes da startup paraense Inteceleri, que tem como missão principal o ensino por meio de ferramentas inovadoras e interativas.

O principal projeto da empresa, o “Edutech Amazon”, busca atender escolas com kits educacionais que aliam livros didáticos com ferramentas de realidade virtual, que permite que o estudante visualize assuntos como geometria plana e espacial de maneira imersiva.

A Interceleri está firmando um contrato com o Governo do Amapá para a distribuição desses kits em escolas públicas da rede estadual, no qual serão atendidas mais de 51 mil estudantes. E para o CEO da startup, Walter Júnior, poder ter contato com os alunos de Licenciatura da Ueap, permite apresentar esse recurso para profissionais que irão utilizar a ferramenta no futuro.

“Os estudantes presentes nesse encontro são, em sua maioria, jovens com menos de 30 anos, nativos digitais, já familiarizados com a tecnologia, e que acredito que podem utilizar muito bem essas ferramentas, que já são uma tendência dentro da educação”, disse Walter.

Um dos diferenciais do produto, segundo o representante da empresa, é o baixo custo de produção do material e também a possibilidade de utilizá-lo “offline”, fator positivo em uma região que ainda sofre com a conexão à internet em muitas localidades.

Os óculos de realidade virtual do kit, por exemplo, são produzidos a partir do buriti, espécie vegetal nativa da região. A ferramenta apenas necessita da introdução de um smartphone, que também é previsto no kit entregue às escolas.

Tecnologia no ensino da matemática

Apesar de ser possível para os professores personalizar de alguma maneira o conteúdo da plataforma, e também já terem planos para criar materiais que ensinam outras disciplinas, o Edutech Amazon ainda é focado no ensino da matemática e visa aproximar da realidade dos estudantes assuntos muitas vezes difíceis de visualizar.

Essa é uma preocupação para o acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática, Geovanny Pedroza, que observou essa necessidade de mudança de metodologias, a partir de sua experiência tendo contato com estudantes de rede básica, durante o Programa de Iniciação à Docência (Pibid) da Ueap.

“Muitas vezes é um problema para as crianças saber onde aplicar e para que servem as fórmulas e os assuntos que ensinamos para elas. Então, acredito que a Inteligência Artificial [IA] e a Realidade Virtual podem ser aliadas nesse processo”, relatou o acadêmico.

Presente em outros quatro países, além do Brasil, o projeto Edutech Amazon chega oficialmente ao Amapá nesta sexta-feira, 30, em evento realizado pelo Governo do Estado, na Escola Estadual Antônio João, em Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

