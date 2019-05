Lançamento do Festival Brasil Sabor acontece no Sebrae nesta quinta (16)

A 14ª edição do Festival Brasil Sabor promove a gastronomia amapaense e apresenta para degustação, pratos inéditos das cinco regiões do país

Denyse Quintas

O lançamento oficial do Festival Brasil Sabor, acontece na sede do Sebrae em Macapá, nesta quinta (16), às19h. O evento é uma realização da Associação de Bares e Restaurantes – Abrasel no Amapá, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Governo do Estado do Amapá (GEA) e Prefeitura Municipal de Macapá (PMM). Na ocasião, serão apresentadas a temática e as receitas desta edição e será servido um coquetel à imprensa e participantes.

Festival

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, o Festival Brasil Sabor é considerado uma grande vitrine da gastronomia amapaense, por meio da exposição de produtos e serviços da culinária brasileira, mas com o tempero do estado.

“Os empresários locais criaram receitas inspiradas em técnicas, temperos e ingredientes das cinco regiões do país – norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Estaremos aliados ao evento Feira de Produtos do Campo, oferecendo à sociedade, a comercialização de produtos e insumos da Agricultura Familiar. São 20 produtores do agronegócio que estarão expondo. O resultado com certeza contribuirá para a expansão no mercado local das empresas que são atendidas pelo Projeto do Sebrae – Alimentação Fora do Lar”, disse a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo.

Degustação

Considerado o maior festival gastronômico do planeta, o Brasil Sabor, acontece simultaneamente em todo o país. O Amapá reúne empresas do segmento de alimentação fora do lar, representadas pelos chefs de cozinha que criam pratos inéditos para o festival, que acontece no período de 31 de maio a 2 de junho, das 17h às 23h, na Sede do Sebrae em Macapá. Os pratos em forma de degustação serão servidos ao preço de R$ 12 reais.

Histórico

Com o Tema ‘Original do Brasil – as cinco regiões do país no meio do mundo!’. A base dos pratos criados especialmente para o festival é a ‘Comida do Lugar’, o jeito único de preparar delícias combinando produtos das regiões brasileiras Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O festival apresenta ingredientes e receitas características de uma nação continental que, ano após ano, celebra raízes e sabores.

Novidade

A novidade no festival, se sustenta em cinco (5) eixos de atuação, entre eles, Tour Gastronômico (20 restaurantes apresentam pratos inéditos nos estandes); Cozinha Show (chefes de cozinha ministram oficinas com degustação e certificação); Feira de Produtos do Campo (apresentação e comercialização de produtos da Agricultura Familiar e Extrativismo); Feirinha de Artesanato (apresentação e comercialização de artesanato das centenária tradição das Louceiras do Maruanum) e o Palco Tucupi (espaço da música MPB e MPA).

Restaurantes

Representam a Região Norte – Restaurante Divina Arte; Restaurante Bom Sabor; Restaurante e Churrascaria Sarney; Soul Bistrô – Restaurante de Comida Saudável; Mayumi Sushi Delivery; Delivery Burger – Hamburgueria Artesanal.

Representam a Região Nordeste – Restaurante Dom Garcia; Restaurante Cantinho Baiano; Rustic Hamburgueria Artesanal; Kátia Buffet.

Representam a Região Centro-Oeste – Wanted Food Master – Hamburgueria Artesanal; Salviano Charcutaria; Chopp da Vovó; Japan Restaurante.

Representam a Região Sudeste – Sakaya Poker Bar; Royal Hotel & Gastronomia; Vó Katia – Confeitaria e Doceria.

Representam a Região Sul – Haus Bier – Chopp Artesanal e Costelão Gaúcho; Restaurante 313; Hamburgueria Kings Chef.