Brasileiro procura por renda extra na internet para aumentar ganhos

Segurança financeira e realização de sonhos pessoais estão entre as principais motivações

Em um cenário econômico instável, conquistar uma fonte de renda extra pode ajudar a garantir a estabilidade financeira. Não é surpreendente, portanto, que 60% dos brasileiros tenham mais de um emprego, segundo pesquisa da Hostinger.

O levantamento revela que, além da segurança financeira, respondida como principal motivação para conciliar dois empregos por 31% dos entrevistados, o complemento de renda (26%), a realização de sonhos pessoais (25%) e a quitação de dívidas (6%) também foram mencionados.

Para aqueles que se perguntam como ganhar renda extra, investir no mercado on-line pode ser uma boa opção para quem quer praticidade e flexibilidade, conforme indica o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Além de possibilitar trabalhar no próprio ritmo, a atividade pode ser desempenhada de qualquer local, desde que haja conexão à internet.

A venda de produtos on-line é apontada pelo estudo como a principal oportunidade para complementar a remuneração mensal e quitar dívidas no país. Ela pode ocorrer de diferentes formas, como a partir da disponibilização dos produtos em marketplaces ou a criação de um site próprio para e-commerce.

A primeira modalidade oferece como vantagens maior visibilidade e acesso a um público já estabelecido, o que pode acelerar o processo de vendas, especialmente para quem está começando. Por outro lado, ter um site próprio proporciona maior controle sobre o negócio, permitindo personalizar a experiência do cliente e gerenciar diretamente o fluxo de vendas.

O diretor de marketing da Hostinger, Rafael Hertel, reforça que é preciso buscar plataformas que ofereçam boa performance sem pesar no bolso do empreendedor. Segundo ele, o cenário é promissor, e é necessário ter foco para aumentar as vendas. Dessa forma, é possível converter um trabalho de remuneração secundária em uma empresa rentável e em contínua evolução.

Também é possível trabalhar como afiliado digital, vendendo produtos e serviços de terceiros e recebendo comissão pela venda. Uma vantagem desse formato é que as funções de entrega e suporte ficam por conta do proprietário do produto. Além disso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ressalta que em algumas plataformas é possível tirar uma comissão de até 20%.

Outra maneira de começar a ganhar dinheiro na internet é com a revenda de produtos on-line. Grandes marcas de beleza, chocolate e perfumes procuram pessoas interessadas em negociar mercadorias de modo totalmente virtual. Muitas vezes, não é necessário investimento financeiro para começar um negócio desse tipo, conforme o Sebrae.

Oportunidades de renda extra vão além da venda de produtos

Há, ainda, uma variedade de oportunidades e áreas para se trabalhar na internet que não envolvem a venda de produtos. Um exemplo é a possibilidade de garantir renda extra se tornando um profissional de pesquisa na internet.

A Serasa explica que empresas especializadas em avaliar atendimentos, produtos e serviços desenvolvem plataformas onde os usuários podem responder a pesquisas on-line e ganhar recompensas. Geralmente, são acumulados pontos com a conclusão de cada questionário, que podem ser convertidos em dinheiro, benefícios ou prêmios, dependendo da plataforma.

Também é possível oferecer soluções digitais sem sair de casa. De acordo com o Sebrae, o setor de tecnologia está em alta, com uma demanda crescente por profissionais qualificados, sendo uma boa alternativa de empreendimento para pessoas especializadas na área. Entre as possibilidades de serviço estão a criação de softwares e aplicativos, desenvolvimento de sites, web design e suporte de informática.

As possibilidades são diversas e abrangem diferentes habilidades. Para quem tem experiência em escrita, existe o trabalho de redator freelancer. Em plataformas como Workana e Freelancer.com, os profissionais podem encontrar projetos que se alinham aos seus interesses, como redação de artigos, criação de conteúdo para blogs e copywriting.

Já aqueles com habilidades culinárias podem aproveitar o ambiente digital para iniciar um empreendimento e cadastrar o seu negócio em aplicativos de delivery. O setor de alimentos saudáveis é um exemplo de nicho que pode ser uma boa opção, levando em consideração que ele deve crescer 27% até 2025, segundo projeção da Euromonitor.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...