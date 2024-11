3 destinos com cachoeiras incríveis para conhecer no Brasil

Seja no interior, seja no litoral, são diversas as opções para conhecer e se divertir com segurança

O Brasil tem paisagens deslumbrantes de norte a sul, com uma série de cachoeiras e quedas d’água conhecidas como as mais lindas do mundo. Para conhecer esses cenários encantadores é preciso estar preparado, levando calçados para água e roupas apropriadas, para aproveitar o momento da melhor forma possível.

Com a alta do turismo doméstico, atividades como trilhas, caminhadas, montanhismo e trekking ganham destaque. Em janeiro de 2024, o Ministério do Turismo apresentou um estudo revelando as tendências para o setor. O ecoturismo, ou turismo de natureza, foi o vice-campeão de intenções de visita entre os brasileiros com 27%, ficando atrás apenas do turismo de praia, com mais de 59% dos votos.

Bonito, no Mato Grosso do Sul, Jalapão, no Tocantins, e Foz do Iguaçú, no Paraná, são alguns dos destinos mais conhecidos quando o assunto são cachoeiras. Mas existem milhares de opções, próximas ao litoral ou no interior. Quer conhecer três destinos incríveis? Veja abaixo!

Nobres – Mato Grosso

A cerca de duas horas de carro da capital Cuiabá, Nobres é a cidade perfeita para os amantes da natureza. O destino ganhou fama com as paisagens paradisíacas, águas cristalinas por conta da presença de calcário e paisagem natural, quase intocada.

Algumas das opções são: Cachoeira Serra Azul, Duto do Quebó, Aquário Encantado, Refúgio Água Azul e Cachoeira Vai Quem Quer. Pode-se fazer uma série de atividades como flutuação, tirolesa e outras práticas ligadas ao ecoturismo e turismo de aventura.

Serra da Canastra – Minas Gerais

Entre planaltos e vales, a pouco mais de 300 km de Belo Horizonte, o Parque Nacional da Serra da Canastra abrange seis municípios, onde é possível observar animais típicos brasileiros, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Além da paisagem deslumbrante, a região é famosa pela fabricação de queijos, famosos em todo o mundo.

A Cachoeira Casca d’Anta, a Cachoeira do Fundão, a Cachoeira dos Rolinhos e a Cachoeira do Jota são alguns dos atrativos essenciais para conhecer no destino.

Alter do Chão – Pará

Conhecido como o “Caribe amazônico”, esse destino reserva praias, cachoeiras e belezas naturais sem igual. Para chegar a Alter do Chão, o mais indicado é viajar até Santarém, cidade localizada a cerca de 30 km. É possível fazer o trajeto de avião, partindo da capital Belém ou de Manaus, ambas as cidades estão a pouco mais de uma hora desse destino.

Por lá, é possível encontrar atrativos como a Cachoeira do Aruã, a Cachoeira Rocha Negra, a Cachoeira Portão, a Ilha do Amor, o Morro da Piraoca, o Lago Verde e a Floresta Encantada. A gastronomia do local também é muito comentada, com sabores diversos e marcantes.

Dicas de ouro

Use roupas confortáveis, pois você pode ter que caminhar longas distâncias;

Durante a trilha, o tempo pode mudar. Lembre-se de levar um agasalho para usar em caso de mudança de temperatura;

O calçado deve ser adequado tanto para o trajeto quanto para caminhar em pedras, por exemplo, já que muitas cachoeiras podem exigir um pouco mais de cuidado para serem acessadas;

Uma boa capa de chuva e capa para mochila também podem ser necessárias;

Apesar de serem ambientes naturais, muitas das atrações têm a necessidade de agendamento prévio e compra de bilhetes para a entrada. É importante estar atento e checar todas as informações do destino;

Leve água e snacks fáceis de consumir, eles são uma boa pedida;

Respeite as sinalizações e delimitações das áreas próprias para visitação;

Ao consumir qualquer alimento, lembre-se de levar o lixo com você, a natureza agradece.

Prepare a bagagem, fique atento aos roteiros e boa viagem!

