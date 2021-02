FVS aponta cenário de desaceleração da pandemia no AM

O diretor-presidente interino da FVS-AM, Cristiano Fernades explicou sobre o atual cenário epidemiológico do estado

O cenário epidemiológico da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas apresentou uma queda na média móvel de casos. A Fundação de Vigilância em Saúde(FVS-AM) divulgou esses dados neste sábado (13).

De acordo com o diretor-presidente interino da FVS, Cristiano Fernandes, nos últimos 14 dias o estado apresentou desaceleração da pandemia, com a queda de 21 % em número de casos em todo Amazonas. No entanto, “o perfil epidemiológico preocupa apesar dessa desaceleração”.

Além disso, o cenário indica recuo em Manaus de 26 % e o interior com 14%.

“Essa desaceleração dos casos, nós temos que avaliar de uma maneira muito cuidadosa, porque nós estamos ainda em alta transmissão. Isso mostra que estamos no caminho certo, do sacrifício que é feito pela nossa população, ela tem surtido efeito”, enfatizou Cristiano.

