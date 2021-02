Festival Imagem-Movimento inicia período de inscrições para XVII edição

“Mostra Despintada”, voltada para produções estudantis e R$ 4.000,00 em prêmios são a novidade deste ano. Inscrições vão até 11 de abril.

Vai começar mais uma edição do festival de cinema mais antigo da região norte do país! E, para dar a largada na XVII edição do Festival Imagem-Movimento (FIM), anunciamos o início do período de inscrições para este ano.

Sob o mote “A cura está nas margens”, o festival será realizado no formato online, a fim de obedecer às normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) e de resguardar a saúde e integridade tanto da equipe do festival, quanto dos realizadores e do público.

As inscrições

Nesta edição, os realizadores de todo o país interessados em participar com suas produções têm que ficar atentos a duas datas: o dia 11 de março é a data limite para quem quiser ter seu trabalho audiovisual exibido pelo festival, incluindo aí os realizadores amapaenses que participam da Mostra Fôlego, que é competitiva e esse ano oferecerá o prêmio de R$ 2.500,00 à produção vencedora do Prêmio Gengibirra de Audiovisual.

A novidade fica por conta da “Mostra Despintada”, cuja data limite para inscrições é 11 de abril. Essa é a primeira edição dessa mostra que também é competitiva e, segundo os organizadores do evento, busca estimular o surgimento de novos realizadores entre o público estudantil do estado do Amapá. A produção vencedora da “Mostra Despintada” receberá a premiação de R$ 1.500,00.

Em todos os casos, as inscrições devem ser feitas apenas pelo/as realizadore/as, produtore/as ou representantes legais dos filmes, conforme consta no Regulamento.

Para inscrever o filme, os/as realizadores/as devem preencher o formulário online e realizar o pagamento, conforme as instruções do regulamento. As inscrições para a Mostra Despintada são gratuitas. Nesse caso, quando o estudante for menor de idade, precisará enviar também a autorização de pais ou responsáveis, para que sua inscrição seja validada pelo festival.

Após o período de inscrições, os filmes serão analisados pela curadoria do FIM, para garantir que preenchem todos os requisitos exigidos no regulamento. A lista de filmes selecionados será divulgada no site festivalfim.blogspot.com e nas redes sociais do festival em data a ser definida.

Festival online

Com a realização do FIM em formato online, os/as realizadores/as que tiverem seus filmes selecionados, devem estar atentos ao Termo de Exibição, que precisará ser preenchido autorizando a exibição online da respectiva obra audiovisual no festival.

Segundo o regulamento, os filmes que farão parte da programação devem ficar por 24 horas em exibição nocanal do Youtube do FIM. Após este período, serão excluídos da plataforma.

O mais antigo do norte

O FIM acontece em terras amapaenses, anualmente, desde 2004, consolidando-se, ao chegar a sua XVII edição, como o festival de audiovisual mais antigo da região norte do país. Esse ano, o evento conta com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc de emergência cultural captados através de editais da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP) e, além de sua tradicional equipe de realizadores independentes, essa edição é assinada também pela Oca Produções. Para mais informações, acesse o site festivalfim.blogspot.com e as nossas redes sociais!

XVII Festival Imagem-Movimento

Período de Inscrições

Seleção Geral e Mostra Fôlego: até 11 de março

Mostra Despintada: até 11 de abril

Inscrições: festivalfim.blogspot.com

Ver Regulamento

Ver Formulário online

Mais informações: festivalfim.blogspot.com e redes sociais

