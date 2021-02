Transmissões e jogos online conquistam brasileiros

O consumo midiático dos brasileiros mudou de forma profunda ao longo dos últimos anos. Se antigamente a televisão aberta era a principal escolha, atualmente as transmissões e os jogos online têm conquistado cada vez mais brasileiros.

Transmissões online contam com maior alcance e praticidade

Foi uma longa caminhada até que a internet brasileira fosse veloz o suficiente para que os brasileiros começassem a assistir transmissões online. Depois de anos de progresso constante e incremental, os dados não poderiam ser melhores.

De acordo com o último relatório The State of Social (TSS), pesquisa anual da consultoria VidMob que utiliza inteligência artificial para melhorar a performance de vídeos publicitários, o streaming de vídeos se tornou o tipo de conteúdo mais popular entre todas as faixas etárias.

Segundo os resultados, quase metade do tempo livre na internet (40%) é gasto com todo tipo de vídeos. Os dados entre homens e mulheres de 18 a 24 anos são ligeiramente diferentes, com as mulheres gastando cerca de 39% do tempo e os homens aproximadamente 42%.

Os vídeos do YouTube são os preferidos, sendo que o tempo gasto com eles aumentou quase 20% em relação a última edição do estudo. Além disso, entre os homens de 18 a 24 anos, o YouTube já é quatro vezes mais popular que a TV aberta.

Considerando que bilhões de pessoas utilizam celular ao redor do mundo e que cerca de 200 milhões desses aparelhos estão no Brasil, não é surpresa que esse dispositivo seja a principal forma pela qual as pessoas acessam a internet e consomem seus vídeos online. E existem muitas plataformas de sucesso além do YouTube.

Os grandes serviços internacionais de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney+ e similares também apresentam milhões de usuários. Além deles, plataformas nacionais como Telecine Play e Globoplay têm sido cada vez mais assistidas.

Mesmo com a televisão aberta em declínio, uma das estratégias mais bem-sucedidas do streaming é a da Globo, que transmite a versão editada do BBB na televisão aberta durante horários fixos e deixa 11 câmeras transmitindo 24 horas por dia no serviço de streaming.

A jogada tem dado muito certo e a última edição do BBB fez com que o Globoplay quebrasse recordes de público. Durante grandes votações, o programa gerou de 5,1 a 6,1 milhões de horas de visualização para a emissora.

Outros programas têm seguido a mesma fórmula de sucesso e é possível encontrar online episódios completos de shows como “Bake Off Brasil: Mão na Massa” e “MasterChef Brasil”, que vem conquistando cada vez mais visualizações.

Videogames online também são cada vez mais populares

Além do streaming de vídeos, a preferência dos brasileiros se voltou de forma massiva para os jogos online. Segundo dados recentes revelados pela consultoria Comscore, 70% dos internautas joga videogames.

São mais de 84 milhões de usuários, com 8,4 milhões jogando em diversas plataformas, 11,6 milhões no desktop e impressionantes 64,3 milhões no celular.

Além disso, os entusiastas do mobile são os mais engajados e gastam cerca de 8% a mais de tempo que os de outros dispositivos, com os usuários brasileiros gastando cerca de 9 horas por mês com seus jogos favoritos.

Os diversos jogos de cassino, que estão disponíveis em aplicativos e sites de cassino online, cada vez mais têm se consagrado como uma das principais opções atuais do público nacional.

Por exemplo, jogos como a blackjack demandam apenas alguns minutos do tempo dos jogadores para partidas completas e opções como roletas e slots garantem diversas rodadas no mesmo período – fatores que fazem com que eles sejam otimizados para pausas na rotina.

Do mesmo modo, jogos de battle royale como “Call of Duty: Mobile” e “Fortnite”, cujas partidas também duram apenas alguns minutos, foram outro gênero que cresceu de forma significativa no país.

Vale mencionar que, assim como ocorre com o streaming de vídeo, tanto os brasileiros quanto as brasileiras se renderam aos games online. A pesquisa da Comscore revelou que esse público é dividido quase que igualmente, sendo composto por 49% de mulheres e 51% de homens.

Futuro dos vídeos e games online é promissor

Levando em conta que há cada vez mais truques para tirar mais proveito do celular e que novas baterias prometem manter celulares carregados por cinco dias, tudo indica que o tempo que os brasileiros gastam com seus aparelhos só deve aumentar no futuro.

Sendo assim, tudo indica que nos próximos anos os números para a próxima década dos vídeos online e games não poderiam ser mais promissores.

