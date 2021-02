Carol Meligeni derrota favorita e está nas quartas na África do Sul

Tenista busca vaga na semifinal do torneio de simples nesta sexta



Na tarde desta quinta-feira (11), a tenista Carol Meligeni Alves, 374ª do mundo e terceira melhor do Brasil, derrotou a sétima favorita do torneio de Potchefstroom, na África do Sul, e assegurou vaga nas quartas de final. A brasileira passou pela russa Anastasia Gasanova, número 231º do mundo, por 3/6 6/2 6/0, em 2h22 de partida. “Jogo muito duro. Ela teve vitórias expressivas esse ano, chegou até a ganhar de um top 10 do mundo. A arbitragem também não foi das melhores, não soube conduzir bem a partida. O jogo inteiro, tanto eu como ela, tivemos problemas. Foi então um jogo tenso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo,” disse a jogadora à assessoria de imprensa. E acrescentou: “Mas fiquei feliz, porquê consegui lidar com tudo isso, apesar de ter me sentido frustrada em vários momentos. Mantive o foco no jogo e fiquei bem mentalmente, consegui a virada e me impus nos outros dois sets.”

A rival das quartas de final será a britânica Jodie Anna Burrage, 259º, que passou pela russa Ekaterina Makarova, por 6/1 6/3. O jogo está marcado para sexta-feira (12). O horário ainda não foi divulgado pela organização do evento.

Veja também:

Parceria com Google abre inscrições para curso gratuito de TI

Profissionalização: Senai e indústrias oferecem mais de 60 mil vagas a jovens aprendizes

Dicas de como organizar o feed do Instagram

Nas duplas, o Brasil conseguiu mais um bom resultado nesta quinta-feira (11). Cabeças de chave 4, Carol e a gaúcha Gabriela Cé derrotaram Mirjam Bjorklund (SUE)/Jodie Anna Burrage (GBR), por 6/0 6/2, e vão encarar as russas Ksenia Laskutova e Anastasia Zakharova nas semifinais.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...