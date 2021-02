Dicas de como organizar o feed do Instagram

Apesar de já existir há mais de 10 anos, o Instagram ainda é uma das redes sociais mais populares do mundo. Trata-se de uma plataforma focada na publicação de fotos e vídeos, seja por meio do feed ou através do stories que se apagam após 24 horas. É claro que muitas novidades foram sendo adicionados ao longo dos anos, mas o princípio ainda é o mesmo.

O feed é um dos aspectos mais importantes de um perfil no Instagram. Se você usa a rede social para os negócios, manter essa página organizada é essencial para conduzir o cliente para uma ação desejada, como interagir com o conteúdo ou visitar um site. Se você é um influenciador digital, o feed organizado vai ajudar os seguidores a acompanharem as suas postagens.

E mesmo para quem não trabalha com essa rede social, manter um feed organizado traz uma imagem boa para sua conta e atrai pessoas, podendo gerar mais interação e novos seguidores.

Separamos algumas dicas de como organizar o feed e também compartilhamos algumas sugestões de layout para Instagram para você se inspirar e usar na sua página.

Dica #1 – Determine o tipo de feed



Muitos não se atentam ao fato de que um feed unificado passa uma imagem mais impactante. A maioria das pessoas usam o Instagram como uma rede social pessoal, entretanto, empresas, artistas, ONGs e profissionais autônomos podem usar essa página para outros propósitos.

Uma empresa que tem um feed corporativo poderá criar uma linha institucional, para conquistar as pessoas com um apelo emocial, ou seguir uma linha divulgando o produto/serviço, para despertar o desejo de compra. Ambas as estratégias serão valiosas, dependendo dos valores que serão trabalhado na rede social e a forma como será apresentada.

Já um profissional autônomo pode usar o feed como um portfólio de trabalhos, divulgando suas principais realizações. Um artista, por outro lado, pode compartilhar suas criações para chamar atenção do público. Porém, o importante é determinar o seu tipo de feed e evitar misturar muitas abordagens diferentes.

E para pessoas comuns, o feed organizado deixará uma ótima impressão para quem te segue ou está interessado em te seguir. Além de ser uma forma criativa para chamar a atenção e ser diferente dos demais.

Dica #2 – Separe o feed por blocos



No quesito organização do feed, é muito importante ter uma visão geral de como ele está organizado. No Instagram, as imagens podem ser visualizadas individualmente, mas quando observadas no álbum é fácil perceber alguns blocos interessantes.

O primeiro, e talvez o mais óbvio de todos, é a separação de três imagens na horizontal. Muitos perfis abusam dessa característica para criar feed criativos e muito chamativos, criando composições que conversam entre si.

Contudo, há aqueles que enxergam o fato de que os feed também podem ser organizados por conteúdos publicados em colunas específicas. A primeira coluna, por exemplo, pode conter um tipo de imagem específica. Já a segunda e a terceira possuem uma identidade diferente e assim por diante.

Nessa dica, o importante é tentar enxergar o feed por blocos na hora de criar um layout para Instagram.

