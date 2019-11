Novembro Azul: na abertura da campanha, UBS Congós realiza coleta de PSA até as 21h

O município deu início nesta segunda-feira, 4, às atividades alusivas à campanha Novembro Azul. A programação, que aconteceu na UBS Congós, reuniu centenas de homens para a realização de consultas médicas e exames de PSA, que mede os níveis de proteína que é produzida pelo tecido prostático. Para atender o maior número de usuários, neste dia, a UBS funciona em horário estendido, até as 21h.

“Os homens são mais resistentes na hora de procurar os serviços médicos. Geralmente, isso só acontece quando eles já estão acometidos por alguma coisa que o faz procurar a unidade. A extensão do horário de atendimento é uma forma de dar alternativas para que esse homem procure a unidade e faça seus exames preventivos”, destacou a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizará ações intensificadas em todas as unidades básicas, não só com atendimentos de saúde, mas também com orientações e palestras que ajudam a tirar dúvidas como do pedreiro Jorge Moraes, que não realizava o rastreamento do PSA há dois anos. “Eu fiz o exame só uma vez. Como não deu nenhuma alteração, eu achava que não precisava repetir. Por acaso, eu vim à unidade e fui convidado pela equipe para participar da ação”, disse o pedreiro de 57 anos.

Atualmente, a Semsa realiza os exames de PSA nas UBS’s Pedro Barros, Marcelo Cândia, Rubim Aronovitch e Congós. “Nossa proposta e intensificar as atividades de educação em saúde, informando e orientando quanto à necessidade da prevenção e os locais que esse homem pode estar realizando seus exames. Levando conhecimento, quem sabe conseguimos quebrar esse preconceito de que o homem não vai ao médico”, explicou a coordenadora municipal de Saúde do Homem, Joyciane Oliveira.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, homens a partir dos 50 anos devem fazer exames de rotina para a prevenção do câncer. Os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina, dentre outros. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os exames necessários. Como o câncer de próstata é uma doença heterogênea, existindo tumores com risco alto e com risco muito baixo de mortalidade, o urologista é um importante profissional para orientar o paciente na decisão do tratamento da doença.

Novembro Azul

É uma iniciativa que já faz parte do calendário nacional das ações de prevenção, que, além de combater a doença, incentiva os homens a fazer exames preventivos regularmente. De acordo com a Sociedade Brasileira, a hereditariedade é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata.

Jamile Moreira

