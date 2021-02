Sisu 2021: inscrições devem começar em 6 de abril, diz MEC

Processo seletivo usará as notas do Enem 2020

O Ministério da Educação (MEC) divulgou ontem, 11, as datas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição do 1º semestre de 2021. Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020, poderão se inscrever entre os dias 6 e 9 de abril.

Conforme o MEC, o resultado da chamada única da primeira edição de 2021 do processo seletivo será publicado no dia 13 de abril. Durante 14 a 19 de abril será o período para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual o candidato tenha sido selecionado.

Quem não for selecionado na chamada única do Sisu poderá disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera será de 13 a 19 de abril.

Para participar do Sisu, o candidato deverá ter participado do Enem 2020, tendo tirado nota superior a zero na prova de redação, e não ter participado do Enem na condição de “treineiro”. O Sisu é um dos programas do governo de acesso à graduação, com vagas para instituições públicas de educação superior federais, estaduais e municipais

Bolsa de estudo para faculdade

Quem não tem a nota do Enem 2020 para se inscrever no Sisu ainda pode conseguir ingressar no ensino superior em 2021.1 com bolsa de estudo. Com o Educa Mais Brasil, programa de inclusão educacional privado, é possível conseguir estudar com descontos que podem chegar a até 70% dos valores das mensalidades do curso de escolha. Não é preciso ter feito o Enem e nem comprovar renda familiar. Saiba como participar:

• Acesse o site www.educamaisbrasil.com.br

• Escolha a modalidade “Faculdades”

• Filtre a cidade e a instituição que deseja estudar

• Confira as instituições parceiras do programa na região

• Clique em “Escolha esta Bolsa”

• Faça a inscrição gratuita

• Pague o valor referente à pré-matrícula

• Finalize a matrícula na instituição de ensino

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

