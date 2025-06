Governo do Amapá lança processo seletivo para estágio na Guiana Francesa voltado a professores de francês

Seleção define 23 docentes da rede estadual que serão recebidos pela Académie de Guyane, de 23 a 29 de novembro.

Estão abertas as inscrições para o Estágio Amazônico de Francês Língua Estrangeira 2025, que visa a seleção de 23 professores de francês do Governo do Amapá para participarem de formação em imersão linguística, didático-pedagógica e cultural na Académie de Guyane, em Caiena, na Guiana Francesa, que acontece de 23 a 29 de novembro.

Para se inscrever, basta preencher um formulário on-line, anexando documentos pessoais e profissionais, além de uma carta de motivação. Podem participar os professores que atenderem os requisitos previstos no edital. São eles:

Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, § 1º da Constituição Federal;

Ser professor de Francês, do quadro efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Amapá (SEED/AP);

Possuir Licenciatura em Letras – Francês ou Letras com habilitação em Língua Francesa;

Estar atuando em sala de aula com o componente Língua Francesa;

Não estar afastado de suas atividades laborais em sala de aula desde o ato da inscrição na seleção até o final do intercâmbio e retorno para a escola;

Não estar em processo de aposentaria;

Não ter participado de edições anteriores do Estágio Amazônico FLE;

Possuir passaporte com data de validade mínima de 4 meses após o término do intercâmbio (29 de março de 2026) ou comprovante do protocolo de solicitação de passaporte, indicando a data de recebimento do documento.

O período para inscrições se estende até o dia 24 de junho, e o resultado final será divulgado pela Seed em 30 de junho. Os professores selecionados terão todos os custos com passagem, transporte, visto de circulação, hospedagem e alimentação pagos.

A iniciativa faz parte do Acordo Bilateral de Cooperação Franco-Brasileiro entre o Amapá e a Região Acadêmica da Guiana Francesa, com base no Protocolo de Acordo de 2008, e reafirmado em maio de 2024. O estágio também é voltado a professores de Português Língua Estrangeira (PLE) da Guiana, com o objetivo de favorecer a cooperação mútua para aprimorar práticas pedagógicas, formação, reflexão e imersão linguística e cultural.

