Vacinação antirrábica chega às comunidades do Curralinho e Km 9 e 14

Desde o início de 2021, o Departamento de Vigilância Ambiental (DVA), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está realizando a vacinação antirrábica na capital. Entre os dias 5 e 9, a equipe estará realizando a imunização nos Km 9 e 14 e na Comunidade do Curralinho.

Até o momento, o Departamento passou por mais de 21 bairros realizando a vacinação de cães e gatos.

No Km 9, a ação de vacinação acontecerá no formato de busca ativa e a equipe de vacinadores irá percorrer toda a área afim de realizar imunização de cães e gatos da comunidade. Já no Km 14 a vacinação será feita na Igreja Chamada de Deus e na Comunidade do Curralinho, a ação será na associação de moradores. Em todos os locais, a imunização acontecerá de 8h às 12h.

De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, setor ao qual o DVA é ligado, a meta para esta semana é realizar a imunização de 2 mil animais.

“Nossa equipe estará empenhada em realizar a vacinação de cães e gatos e pedimos a colaboração dos moradores para que procurem o local de imunização e avisem aos demais a respeito da ação que será realizada nesses locais”, disse a subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço.

Pontos fixos

Caso não seja possível realizar a vacinação durante o período da ação, os moradores podem realizar a imunização em dois pontos fixos disponibilizado pelo DVA – no prédio do Departamento de Vigilância Ambiental, localizado Alameda Campo Belo, 207-11, no bairro Cabralzinho ou no Canil Municipal, que fica na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Nesses dois locais a vacinação acontece de 9h às 14h e para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal.

