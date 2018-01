Pais devem ficar atentos aos prazos da pré-matrícula e matrícula

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) pede aos pais muita atenção aos prazos para a realização da pré-matrícula e matrícula. A pré-matrícula será realizada no período de 29 de janeiro, a partir das 14h, e se estenderá até o dia 31 de janeiro, às 23h59. Esta fase é exclusiva de acesso aos alunos que fizeram a Chamada Escolar no site escolapublica.ap.gov.br. Para isto, basta inserir na tela inicial do site o CPF do aluno, selecionar a escola e finalizar o processo.

Caso o ano indicado na Chamada Escolar tiver sido preenchido de forma equivocada, na mesma página haverá a possibilidade de correção do ano, antes de selecionar a escola. Já a matrícula terá início no dia seguinte, 30 de janeiro, em horário comercial, em todas as escolas das redes municipal e estadual que participam do processo de matrícula unificada pela internet; e finalizará no dia 1º de fevereiro.

Quem não fez a Chamada Escolar ou perdeu alguma etapa:

A segunda etapa de pré-matrícula e matrícula é destinada aos estudantes que não fizeram a Chamada Escolar, ou, por algum motivo, realizaram e perderam o prazo de pré-matrícula, ou fizeram a Chamada Escolar e a pré-matrícula e perderam o prazo da matrícula, terá início no dia 6 de fevereiro, a partir das 14h, no mesmo site, e terá seu término dia 8 de fevereiro.

Nestes casos, o processo de matrícula ocorrerá a partir do dia 7 de fevereiro e será feito em horário comercial, em todas as escolas das redes municipal e estadual que participam do processo de matrícula unificada pela internet; e finalizará no dia 9 de fevereiro.

Pérola Pedrosa