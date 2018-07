Alongamento e exercícios para mulheres: idade não é problema!

Confira a importância de movimentar o corpo em qualquer faixa etária!

Iuri Santos

Se engana quem acha que, com a idade, devemos parar de fazer exercícios devido a fragilidade. Eles são uma ótima opção para evitar o desgaste dos ossos e a perda de força e resistência. Confira a importância do alongamento e exercícios para mulheres!

Nunca é tarde para uma mudança de hábitos! Pode parecer que não mas, se você começar aos poucos e consultar um especialista, é possível – e necessário – se manter ativa depois da faixa dos 40. “A vida sedentária deve ser abolida, uma vez que o corpo feminino se transforma e o metabolismo acaba ficando mais lento com o passar dos anos, principalmente acima dos 40, 50, 60 anos”, explica o fisioterapeuta Vagner Alves Carvalho. A prática de alongamento e exercícios para mulheres acima dos 40 anos também contribui para a queima das gorduras localizadas, no quadril, no culote, no bumbum, nas coxas, na cintura e nos seios.

Alongamento e exercícios para mulheres

Alongar-se é ter elasticidade e não sentir dor. O alongamento faz com que a pessoa sinta que a musculatura esteja se preparando para ser trabalhada e deslizada entre as fáscias (tecido conjuntivo que envolve músculos, grupos musculares, vasos sanguíneos e nervos). Quanto menor a quantidade e menos intenso o alongamento, mais rápido há o encurtamento. Então, já se alongou? Agora é hora de se exercitar! Em geral, os exercícios físicos são divididos em dois grupo: aeróbicos e anaeróbicos.

