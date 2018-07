Concurso Aeronáutica: SAIU EDITAL! São 270 vagas para formação de sargentos!

A Força Aérea Brasileira – FAB (Concurso Aeronáutica) abre seleção com mais de 270 vagas para a segunda turma do Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso previsto para julho de 2019. As inscrições começam no dia 12 agosto e terminam no dia 10 de setembro e poderão ser feitas no site do Comando da Aeronáutica (COMAER) e da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). A taxa de inscrição é de R$ 60,00. As provas escritas ocorrerão no dia 25 de novembro de 2018.

As vagas são destinadas ao cargo de sargento nas especialidades de Comunicação; Foto Inteligência; Guarda e Segurança; Eletricidade e Instrumentos; Estrutura e Pintura; Meteorologia; Suprimento; Informações Aeronáuticas; Bombeiro; Cartografia; Desenho; Eletromecânica; Metalurgia; Controle de Tráfego Aéreo.

