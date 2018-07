Analfabetismo não será resolvido apenas com políticas de educação

Especialista diz que Brasil descumpre metas do Plano Nacional de Educação e que problema tem causas amplas

Fabio Rubira

O Brasil é um país com 11,5 milhões de analfabetos, segundo dados da pesquisa Educação 2017, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio Contínua (PNAD Contínua). A taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais foi estimada em 7%. Em 2016, esse índice era de 7,2%.

Para a professora Maria Clara Di Pierro, da Faculdade de Educação (FE) da USP, “o analfabetismo está regredindo num ritmo muito lento”. Segundo a especialista, a pequena queda no índice do IBGE é motivada pela “dinâmica demográfica”, ou seja, por “idosos analfabetos que morrem e saem do contingente populacional pesquisado”.

“Não se consegue fazer frente ao analfabetismo apenas com políticas educativas”, alerta Maria Clara, que cita a importância “de outras políticas de inclusão social, distribuição de renda e de oportunidades”.

