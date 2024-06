Como preparar refeições saudáveis em lanches rápidos

Ideias deliciosas para saciar a fome, fugir dos industrializados e manter a saúde em dia

Com a rotina corrida, alimentar-se de forma correta acaba se tornando um grande desafio. Tanto que é muito comum apostar na praticidade dos lanches industrializados para comer pela manhã ou tarde.

No entanto, viver apenas desse tipo de alimento é um risco para o seu organismo e o ideal é preparar em casa refeições saudáveis para os lanchinhos rápidos. Veja dicas que vão te ajudar na missão:

Aposte no pão de queijo saudável

Você pode comprar pão de queijo pré-pronto e apenas aquecer no forno elétrico ou tradicional, deixando a iguaria pronta para ser levada para a escola ou para o trabalho. Ainda assim, vale se arriscar na receita caseira e mais leve, feita com tapioca:

Pão de queijo fit de tapioca

A receita leva apenas 6 ingredientes, fica pronta em 30 minutos e rende 12 unidades! Então, vale a pena testar:

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca hidratada;

75 gramas de queijo cottage, cream cheese ou creme de ricota light;

40 gramas de queijo minas padrão ralado;

Parmesão ralado a gosto;

Sal a gosto;

1 colher de sopa de linhaça ou chia.

Como fazer?

Misture todos os ingredientes em uma tigela. Unte as mãos com óleo e molde bolinhas com a massa. Acomode-as em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Asse em forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 a 25 minutos.

Faça um sanduíche natural

Frango desfiado, cenoura ralada, alface, queijo branco ou ricota, tomatinhos e requeijão são uma ótima combinação para um sanduíche natural. Para completar, basta incluir fatias de pão integral e cortar seu sanduíche no formato de triângulo. Veja como preparar essa delícia:

Sanduíche natural com frango e cenoura

Uma receita que rende apenas 1 porção, mas fica pronta em apenas 10 minutos e pode ser guardada na geladeira de um dia para o outro.

Ingredientes

2 fatias de pão integral;

100 gramas de filé de frango cozido desfiado;

1 unidade pequena de cenoura crua ralada;

1 fatia de queijo ricota ou 1 colher de sopa de requeijão light;

Sal a gosto;

1 pitada de pimenta em pó;

1 colher de chá de orégano;

1 folha de alface.

Como fazer?

Misture o frango desfiado, a cenoura ralada e o requeijão ou ricota. Tempere com sal, pimenta e orégano. Espalhe sobre as duas fatias de pão e coloque a folha de alface sobre uma delas. Coloque uma fatia sobre a outra. Se desejar, toste rapidamente na frigideira. Corte ao meio e sirva-se.

Faça uma torta fitness

Tortas são ótimas para quem gosta de um lanche mais completo e podem ser feitas com farinhas mais leves, como a de aveia, de arroz e até de tapioca. No recheio, frango desfiado, milho e um pouco de requeijão para dar aquela cremosidade. Confira uma sugestão para se arriscar em casa:

Torta de frango fit de liquidificador

Com apenas 9 ingredientes e ficando pronta em apenas 50 minutos, a opção é indicada para quem busca a praticidade do liquidificador na hora de bater a massa. Veja o que vai precisar e como preparar essa delícia:

Ingredientes

4 ovos;

2 colheres de sopa de azeite;

170 gramas de iogurte natural;

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto;

1 xícara de chá de farinha de aveia;

1 colher de sopa de fermento para bolo;

Frango desfiado a gosto;

150 gramas de creme de ricota;

Parmesão ralado a gosto.

Como fazer?

No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o fermento, o frango, o creme de ricota e o parmesão. Adicione o fermento e pulse rapidamente apenas para misturar. Coloque metade da massa em uma forma antiaderente e espalhe o frango desfiado e o creme de ricota por cima. Despeje o restante da massa por cima, polvilhe o parmesão e asse por aproximadamente 30 minutos em forno a 180°C.

