Dia do Pescador: missa, apresentações culturais e baile festivo marcam a programação no Amapá

Evento será no sábado, 29, em Macapá, e conta com o apoio do Governo do Estado.

Por: Weverton Façanha

O Governo do Estado realizará, no próximo sábado, 29, uma programação especial para comemorar o Dia do Pescador. A ação iniciará com uma missa e encerrará com baile festivo. As atividades comemorativas ocorrerão na Sede dos Pescadores, no bairro Cidade Nova, em Macapá.

A ação está contida no Plano de Governo da atual gestão, e é coordenada pela Federação dos Pescadores do Amapá (Fepap). Tendo o apoio das secretarias de estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq), Secretaria de Cultura (Secult), e de entidades dos mais diversos segmentos culturais e populares.

“Esse evento é uma tradição que precisa seguir firme e forte. Teremos um dia de lazer e confraternização para esse segmento extremamente importante para o Amapá. Vamos celebrar juntos e valorizar aqueles que contribuem, diariamente, para a nossa economia e nossa cultura”, destacou o secretário de Pesca, Paulo Nogueira.

A Federação dos Pescadores trabalha junto com algumas colônias, nos demais municípios, e a expectativa é que em cada localidade ocorra uma programação para homenagear os trabalhadores.

“Celebrar este dia é reconhecer o valor daqueles que se dedicam a levar alimento à mesa dos amapaenses. Nossos pescadores são fundamentais para a economia do estado e merecem todo o respeito e admiração. Por isso, a federação junto com diversas colônias, se uniram para realizar, com apoio do Governo do Estado, essa programação voltada aos pescadores e seus familiares”, disse o presidente da Fepap, Leidinaldo Gama.

De acordo com dados da Superintendência da Pesca do Amapá, existem mais de 16 mil registros ativos e três mil em análise, de pescadores artesanais, contabilizados no estado. Somente no arquipélago do Bailique são mais de três mil cadastros ativados.

Confira a programação do Dia do Pescador no Amapá:

Sábado, 29

Local: sede dos Pescadores

9h – Celebração da Santa Missa

10h – Café da manhã

11h – Ação Social: Atividades e serviços voltados para a comunidade de pescadores

12h – Almoço comunitário com pratos típicos da culinária local

14h – Bingo, leilão, shows artísticos e apresentação de quadrilhas juninas

22h – Baile do Pescador

