COP30: Diagnóstico climático é fundamental para a mitigação e adaptação dos municípios às mudanças no clima

Uso de inteligência climática, que integra o novo programa do governo de adaptação de 50 municípios para enfrentar fenômenos climáticos intensos, é um importante avanço nas estratégias mais eficientes, na avaliação da Climatempo

O uso da Inteligência Climática aplicada às estratégias de mitigação das mudanças climáticas desponta como uma importante medida para a prevenção dos impactos causados às cidades pelos fenômenos climatológicos intensos. Demonstração disso é que a utilização dessa ferramenta será parte do Programa Cidades Modelos Verdes Resilientes, do governo federal, que dará apoio técnico a 50 municípios brasileiros para desenvolverem duas ações de alto impacto climático.

“Isto confirma que o uso dos dados e as análises inteligentes e preditivas tornaram-se fundamentais quando se fala em mitigar e prevenir os impactos das mudanças climáticas” destaca Patricia Madeira, CEO da Climatempo, a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo da América Latina, em cuja avaliação o uso de dados é um grande escudo na guerra contra o impacto das mudanças climáticas, e ganha relevância ainda maior frente à proximidade da COP30, no País.

A COP30 será um momento decisivo para reforçar o compromisso global com a transição energética e garantir que o Brasil aproveite todo o seu potencial em energias renováveis. A Climatempo, que é referência em meteorologia aplicada, entende que a integração entre previsão climática e planejamento energético será um diferencial competitivo para o País. “Estamos diante de uma oportunidade única de liderar esse processo e demonstrar ao mundo como ciência, tecnologia e inovação podem transformar desafios climáticos em soluções sustentáveis”, ressalta Patricia.

O evento reunirá líderes internacionais, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir como os países, especialmente o Brasil, podem avançar na redução das emissões de gases de efeito estufa e garantir maior resiliência climática por meio de soluções energéticas sustentáveis.

De acordo com a Climatempo, no ritmo atual, ainda que seja possível reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o limite de até a 1,5ºC de aumento na temperatura global até 2030 já foi alcançado, e será inevitável que o planeta siga sofrendo ainda por conta das mudanças climáticas. Daí a necessidade de se pensar em alternativas para lidar com o problema.

Isso significa que os municípios vão precisar de um diagnóstico detalhado da situação climática local, além de análises e insights para traçar suas estratégias de mitigação e adaptação dos riscos climáticos, o que justifica a decisão do governo de incluir esta ferramenta de inteligência climática no programa.

Por meio de serviços de inteligência climática, a Climatempo desenvolveu um conjunto de recursos para a realização de um diagnóstico detalhado e preciso da situação climática local. O objetivo é auxiliar os gestores públicos na elaboração de recomendações estratégicas, dando aos municípios as condições que precisam para desenvolver ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com base no uso de dados.

É o caso, por exemplo, do SMAC (Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo). A ferramenta garante uma análise aprofundada das informações do clima, baseada em dados históricos de qualidade e realizada por meteorologistas especializados da Climatempo.

Além da transição para fontes limpas, a segurança energética será um dos pilares centrais das discussões durante a COP30. A necessidade de tornar o fornecimento de energia mais estável e resiliente frente a eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e tempestades severas, está no radar das autoridades. “O planejamento energético precisará considerar cada vez mais a influência das mudanças climáticas para evitar crises de abastecimento e impactos na economia”, completa Patricia.

Além disso, as áreas de Operação e Manutenção (O&M) nas empresas desempenham um papel fundamental nesse cenário. No curto prazo, serviços de O&M utilizam o SMAC para monitoramento contínuo e emissão de alertas meteorológicos, garantindo uma resposta rápida a eventos climáticos adversos. Já no planejamento de longo prazo, relatórios climáticos e previsões para os próximos meses auxiliam na definição de estratégias mais eficientes para a geração e distribuição de energia.

Sobre a Climatempo

A Climatempo é a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina, oferecendo soluções personalizadas para diversos setores da economia. Com tecnologia avançada e uma equipe de especialistas altamente qualificada, a empresa fornece previsões precisas e análises climáticas estratégicas para auxiliar na tomada de decisão em segmentos como energia, infraestrutura, agronegócio, setores públicos, entre outros. Para o público em geral, fornece informações sobre o clima por meio do seu website e aplicativos. Juntos, esses canais alcançam, em média, 20 milhões de usuários mensalmente, além de disponibilizar boletins com previsão do tempo para diversos veículos de comunicação, como Globo, BandNews, Record TV, Canal Rural, entre outros.



Comprometida com a inovação, foi a primeira empresa privada a oferecer análises climáticas customizadas no mercado brasileiro e, em 2015, instalou o LABS Climatempo no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (SP), para atuar na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes.



Fundada em 1988, a Climatempo foi adquirida, em 2019, pela StormGeo, empresa líder global em serviços de inteligência meteorológica e suporte à decisão, sediada na Noruega, com presença em 26 países e 550 funcionários, e que, desde 2021, integra o grupo Alfa Laval, líder global no fornecimento de produtos nas áreas de transferência de calor, separação e manuseio de fluidos.



Informações à imprensa sobre a Climatempo:

GPCOM Comunicação Corporativa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...