Educadores de comunidades da Amazônia superam desafios e defendem trabalhos de conclusão do ensino superior

O curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo é ofertado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS)

Professores atuantes em comunidades ribeirinhas do Amazonas concluíram uma importante etapa na carreira profissional: a graduação. Trinta e dois educadores finalizaram o curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo na comunidade Bauana, localizada no município de Carauari, a 778 quilômetros de Manaus.

O curso foi ofertado pela UEA, em parceria com a Prefeitura de Carauari e a FAS. As aulas tiveram início em 2019 e foram realizadas no Núcleo de Inovação e Educação para o Desenvolvimento Sustentável Pe. João Derickx (NIEDS) da FAS. No local, há infraestrutura completa, incluindo salas de aula, auditório, laboratório de informática com internet, cozinha, refeitório, alojamentos feminino e masculino, e posto de saúde. A prefeitura ofereceu suporte logístico com transporte e alimentação.

Entre os temas defendidos nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), destaca-se “Movimentos sociais na escola: uma abordagem a partir da disciplina de História”, apresentado pelo professor Raimundo de Souza. Para ele, a oportunidade de cursar a graduação foi “a melhor coisa que aconteceu no território”.

“O meu tema foi sobre movimento social na escola, pude trazer um pouco da nossa cultura no meu TCC. Apesar de ter muitas histórias do Médio Juruá, eu levei em consideração na minha pesquisa os momentos históricos da minha comunidade”, comentou.

O trabalho buscou compreender o conhecimento dos alunos da escola local sobre os movimentos sociais, destacando que o espaço educativo é fruto de lutas de gerações passadas. Segundo Raimundo, esse conhecimento pode conscientizar as novas gerações sobre a importância de valorizar o território em que vivem.

Segundo o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, é com grande satisfação que a universidade oferece o curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo em parceria com a FAS. “Este curso é fruto de um esforço conjunto para promover a educação contextualizada e relevante para as comunidades rurais do Amazonas. A Pedagogia do Campo é uma abordagem educacional que valoriza a cultura, a história e as práticas locais, buscando fortalecer a identidade e a autonomia das comunidades”, ressaltou Zogahib.

De acordo com o reitor, com essa parceria a UEA está, além de oferecer uma formação de qualidade para os futuros professores daquela localidade mas, também, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Amazonas. “A UEA compromete-se a continuar trabalhando em prol da educação e do desenvolvimento da nossa região. E essa parceria é um exemplo concreto desse compromisso. Juntos, vamos construir um futuro melhor para o Amazonas!”.

Outra pesquisa relevante foi a da professora Raimunda Melo, que defendeu o trabalho intitulado “Prática pedagógica em classes multisseriadas: um estudo no contexto ribeirinho do município de Carauari-AM”. Segundo ela, o estudo destaca a troca de conhecimentos entre educador e aluno, as especificidades do contexto ribeirinho e a relevância desse tema para a formação docente. Com o TCC aprovado, Raimunda já planeja seus próximos passos profissionais.

“Meus próximos passos se iniciam na sala de aula. Agora, em 2025, fui contratada para ter minha primeira experiência como professora em minha própria comunidade. Na sequência, pretendo fazer uma pós-graduação e seguirei na busca de conhecimento para desenvolver um bom trabalho enquanto educadora”, comenta.

O curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo recebeu nota máxima (5) do Conselho Estadual de Educação, em 2024. A avaliação reforça a importância da formação voltada aos professores de escolas ribeirinhas do Amazonas.

Para o supervisor de projetos da FAS, Enoque Ventura, a graduação no Médio Juruá é essencial para a formação de jovens ribeirinhos que desejam atuar como professores em suas comunidades. O curso vai além da transmissão de conhecimentos acadêmicos, integrando e valorizando os saberes tradicionais das populações locais.

“Essa abordagem respeita e fortalece a identidade cultural das comunidades ribeirinhas, promovendo uma educação mais contextualizada e relevante para a realidade das populações desse território em Unidades de Conservação na RDS Uacari e Resex do Médio Juruá. Ao formar educadores comprometidos com suas raízes, o curso contribui para a perpetuação das tradições e a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo”, pontua.

Segundo Enoque, a FAS teve papel fundamental nesse processo ao oferecer suporte técnico, estrutura física e logística para garantir acesso e qualidade na formação.

“Com o apoio da FAS, os jovens têm a oportunidade de se qualificar sem precisar deixar suas comunidades, o que fortalece os vínculos locais e reduz a evasão acadêmica. Esse esforço conjunto promove uma educação transformadora, que une os conhecimentos científicos aos ancestrais, gerando impactos positivos para as comunidades e contribuindo para o desenvolvimento humano e ambiental na região. Além de garantir uma educação mais equitativa e de qualidade, reforçamos uma educação voltada para a sustentabilidade”, finaliza.

A formação conta ainda com o apoio de movimentos participantes do Fórum do Território Médio Juruá, como a Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), Associação dos Moradores Agroextrativistas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari (Amaru), Instituto Juruá (IJ), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Associação de Moradores Extrativistas da Comunidade São Raimundo (AMECSARA) e Associação das Famílias da Casa Familiar Rural de Carauari (ACFRC), entre outros.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

