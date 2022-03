Mais de 1,5 mil ribeirinhos são beneficiados com projeto de educação, saúde e conservação ambiental n a Amazônia

<

p dir=”ltr”>Mais de 1,5 mil pessoas que vivem na região da comunidade Boa Esperança, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá, próximo ao município de Manicoré, a 331 quilômetros de Manaus, serão beneficiadas pelo projeto da Dell Technologies, realizado em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), e lançado nesta terça-feira, dia 15 de março.

<

p dir=”ltr”>A multinacional de tecnologia implantou dois contêineres de transporte conectados, no meio da floresta amazônica, para oferecer atendimento de saúde por meio de telemedicina, monitoramento ambiental, acesso a habilidades de alfabetização digital e treinamento para jovens e adultos, entre outras atividades de educação.

<

p dir=”ltr”>O projeto “Dell Technologies Solar Community Hub” é resultado de uma parceria com a FAS, com a Computer Aid International, Intel, Microsoft e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Tem o objetivo de usar a tecnologia para alavancar iniciativas de saúde, educação e oportunidade econômica, entregando resultados duradouros para um bilhão de pessoas em todo o mundo, até 2030, além do compromisso com o avanço da sustentabilidade ambiental.

<

p dir=”ltr”>O Solar Community Hub é movido totalmente por meio de energia solar, fornecendo gratuitamente acesso à internet, tecnologia e serviços que beneficiarão os ribeirinhos que vivem na região, além das comunidades indígenas Mura, Tenharim e Apurinã.

<

p dir=”ltr”>As atividades que serão oferecidas no container tecnológico da Dell são: acesso às habilidades de alfabetização digital; treinamento de gestão de negócios alinhados às fontes locais de renda, como a produção e venda de castanha-do-pará, açaí e óleo de copaíba; atenção à saúde por meio da conexão de telessaúde, formação de agentes comunitários de saúde, além do monitoramento de casos da Covid-19. A FAS também instalou um sistema de coleta de água da chuva para fornecer acesso à água potável para a comunidade.

<

p dir=”ltr”>“Estamos muito felizes com essa parceria com a Dell, principalmente por conta dos benefícios que garantirá para quem vive na região, que é na Amazônia profunda. Tivemos que fazer uma grande logística para levar os dois contêineres de transporte até a comunidade. Mas, sabemos que os resultados e benefícios serão imensuráveis. Será um grande avanço para as áreas da saúde, educação e ambiental”, comentou o superintende geral da FAS, Virgilio Viana.

<

p dir=”ltr”>Em parceria com a FAS, a Dell Technologies também implantará o Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon SAD (Sistema de Alerta de Desmatamento) para atividades de gestão territorial e passará a identificar ocorrências de desmatamento ou degradação ambiental na região amazônica. Suportado por servidores da Dell Technologies, o Imazon SAD usa satélites para mapear áreas de desmatamento na Amazônia, trabalhando com agentes ambientais de base comunitária para identificar áreas de risco. Os insumos desses monitores ambientais locais combinados com a tecnologia de inteligência artificial (IA) criarão modelos probabilísticos e geoestatísticos para prever locais de novo desmatamento, em um curto prazo, com mais de 90% de precisão.

<

p dir=”ltr”>"O acesso significativo à educação, saúde e oportunidade de economia começa pela parceria com a comunidade para oferecer a tecnologia, conectividade, treinamento de habilidades e serviços identificados como mais necessários por quem mora lá", afirmou o gerente geral da Dell Technologies no Brasil, Diego Puerta. "O Dell Technologies Solar Community Hub de Boa Esperança (AM) é um grande exemplo disso em ação. Estamos trabalhando com parceiros locais para apoiar o futuro crescimento social e econômico dessas comunidades ribeirinhas e indígenas, incluindo um trabalho crítico para proteger a Amazônia do impacto do desmatamento”, completou o executivo.

<

p dir=”ltr”>Sobre Dell Technologies Solar Community Hub

<

p dir=”ltr”>Os Hubs da Comunidade Solar da Dell Technologies baseiam-se no sucesso de seus laboratórios globais de aprendizagem solar da Dell, em parceria com a Computer Aid International. Esses novos Hubs da Comunidade Solar buscam abordar a inclusão digital em escala para grupos carentes e sub representados em todo o mundo, em conjunto com o objetivo da Dell de usar sua tecnologia e escala para promover iniciativas de saúde, educação e oportunidades econômicas para entregar resultados duradouros para um bilhão de pessoas até 2030.

<

p dir=”ltr”>Cada unidade do Dell Technologies Solar Community Hub é criada em parceria com a Computer Aid International e parceiros locais sem fins lucrativos para desenvolver e entregar programas mais necessários para a comunidade, como alfabetização digital, habilidades e treinamento profissional, saúde e até conservação ambiental.

<

p dir=”ltr”>Os Solar Community Hubs fazem uso de dois contêineres de transporte conectados que podem ser transformados em espaços para práticas de educação, saúde ou workshops. No caso da educação, cada sala de aula possui uma combinação de energia solar, tecnologia Dell Wyse eficiente em energia e servidores refrigerados a ar, fornecendo acesso à tecnologia e conectividade à internet em áreas remotas onde há acesso limitado (se houver) à eletricidade.

<

p dir=”ltr”>A Dell Technologies tem a Computer Aid International como parceira desde 2013. Atualmente existem 24 Laboratórios de Aprendizagem Solar em nove países, com seis novos Hubs da Comunidade Solar que deverão ser lançados até o final de 2022.

<

p dir=”ltr”>Sobre a Dell Technologies

<

p dir=”ltr”>A Dell Technologies (NYSE: DELL) é uma família única de empresas que fornece a infraestrutura essencial que ajuda organizações e indivíduos a construírem seu futuro digital e transformar a maneira como trabalham, vivem e se divertem. A empresa fornece aos clientes o portfólio de tecnologias e serviços mais amplo e inovador para a era dos dados.

<

p dir=”ltr”>Sobre a FAS

<

p dir=”ltr”>Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

