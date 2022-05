Projeto “Nas Trilhas de Cairo” beneficia mulheres venezuelanas com orientações de saúde sexual

Com o objetivo de promover o acesso à informação e aos serviços básicos de saúde sexual, e reprodutiva para mulheres venezuelanas migrantes e refugiadas ou brasileiras, que estejam em situação de vulnerabilidade social, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos está realizando o projeto “Nas Trilhas de Cairo”, com uma série de atividades e palestras sobre o assunto.

A coordenadora geral do Hermanitos, Janaína Paiva, explica que a iniciativa tem duração de seis meses e tem a meta de atender 330 mulheres, na faixa etária entre 14 a 45 anos. O projeto recebe apoio do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), que é um setor das Organizações das Nações Unidas (ONU) responsável por questões populacionais.

“Estamos trabalhando desde janeiro deste ano para proporcionar assessoria especializada para o empoderamento de mulheres, jovens e adolescentes, contra a violência baseada em gênero, para que tenham acesso à educação sexual e sobre a importância da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (IST)”, informa Janaína.

Para participar, as mulheres devem se inscrever na sede do Hermanitos, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n° 626, no Centro, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou aos sábados, das 8h às 12h.

Significado

“Nas Trilhas de Cairo”, é considerada um marco, a Conferência de Cairo, realizada em 1994, promoveu uma mudança de paradigma ao colocar os direitos de todas as pessoas, especialmente as mulheres, no centro dos debates sobre desenvolvimento populacional. Na ocasião, os direitos reprodutivos, a equidade de gênero e o empoderamento das mulheres passaram a ser considerados elementos fundamentais para o bem-estar e das sociedades, estabelecendo um plano de ação inovador, que foi revisitado e reforçado no Consenso de Montevidéu e na Cúpula de Nairóbi.

Sobre o Hermanitos

O Hermanitos tem como principal objetivo promover inserção no mercado de trabalho, qualificação profissional, empreendedorismo, proteção, acolhimento, atividades culturais, cuidados de saúde, encaminhamentos para a rede socioassistencial para migrantes e refugiados venezuelanos, em Manaus. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...