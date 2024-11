Unifap ganha centro de capacitação acadêmica e profissional

Parceria entre a Universidade e a Associação Universitária da Francofonia (nas Américas) objetiva promover ações de extensão, desenvolver recursos educacionais e capacitar estudantes e profissionais. Inauguração ocorre nesta quinta-feira, 31 de outubro.

Um espaço integrado com diversas instituições francófonas [países que possuem o francês como idioma oficial] para capacitar estudantes e profissionais. Esse será o principal objetivo do Centro de Empregabilidade Francófono (CEF) e do Campus Digital Francófono (CNF), que serão inaugurados nesta quinta-feira, 31 de outubro, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

O CEF e o CNF serão desenvolvidos na Universidade Federal do Amapá (Unifap) por meio da Pró-reitoria de Cooperação e Relações interinstitucionais (Procri), em parceria com a Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) [Associação Universitária da Francofonia (nas Américas)]. O CEF/CNF visam promover ações de extensão, desenvolver recursos educacionais e capacitar estudantes e profissionais.

“A parceria com a Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) foi iniciada em 2016, por meio de reuniões regionais nos países envolvidos, e se fortaleceu a partir de 2022, com o amadurecimento do projeto. Essa colaboração resulta na estruturação do Centro de Empregabilidade Francófona (…) que funciona como um campus digital francófono integrado com outros centros francófonos no mundo e com a comunidade acadêmica local”, explica o pró-reitor de Cooperação e Relações interinstitucionais, Prof. Dr. José Gemaque Neto.

O CEF/CNF oferece cursos de curta duração, workshops e capacitações em formatos híbrido e EAD, além de tutoria com nativos francófonos, seja presencial ou à distância, voltada para a formação de discentes e docentes. A estrutura também possibilita a realização de ações colaborativas com outras instituições e universidades francófonas, ampliando o alcance e impacto do projeto. Na Unifap, o escritório de atendimento será no Bloco Aranha, no campus universitário Marco Zero do Equador.

“O espaço integrado CEF e CNF 5.0 fomenta a realização de projetos técnicos, científicos e extensionistas, proporcionando um ambiente dinâmico e produtivo que incentiva o desenvolvimento do pensamento criativo. A proposta é realizar atividades coletivas e individuais, tanto locais quanto híbridas, em interação com ambientes remotos que possibilitam trocas interculturais e internacionais”, conclui Gemaque.

Serviço

Inauguração do Centro Digital Francófono de Empregabilidade

Dia 31 de outubro de 2024, às 15h, no auditório da Biblioteca Central (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP)

*Texto: Jacqueline Araújo (Assesp/Unifap), com a colaboração do Prof. Dr. José Gemaque Neto

