Prefeitura contratará pessoas com deficiência para trabalhar no Sistema Inteligente de Trânsito

A direção da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) se reuniu na manhã desta sexta-feira, 12, com representantes da Associação dos Deficientes Físicos do Estado (Adfap) e do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência do Amapá (Condeap). O encontro foi para tratar sobre a contratação de mão de obra para trabalhar no Centro de Controle de videomonitoramento. A intenção é contratar cadeirantes que possam trabalhar na operacionalização do Sistema Inteligente de Trânsito.

Segundo o diretor-presidente da CTMac, André Lima, essa é uma forma de oportunizar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Não estamos só visualizando a pessoa, mas sim a competência que tem para exercer esse tipo de atividade. Esse é o momento de oportunizar, fazendo a inclusão social. A diversidade é um dos pilares da Prefeitura de Macapá”.

O processo seletivo será feito pela Adfap, que fará a triagem desses profissionais. Posteriormente, os trabalhadores serão capacitados e, em seguida, irão iniciar as atividades. O presidente da associação, Fernando Oliveira, ressaltou a importância da contratação de pessoas com deficiência. “É uma forma de inserir o cadeirante no mercado de trabalho. Muitos vivem com depressão por não estar incluso socialmente. Esperamos que dê certo, estamos saindo dessa reunião com uma grande esperança”.

O Sistema Inteligente de Trânsito está previsto para iniciar no dia 30 de janeiro e o projeto piloto irá começar a funcionar na Rua Cândido Mendes. O local foi escolhido por haver bastante movimentação de veículos e pedestres.

Alessandra Lameira