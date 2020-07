Amapá tem 30.524 casos confirmados, 4.673 em análise laboratorial, 19.372 pessoas recuperadas e 462 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 8, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 30.524 casos confirmados e 4.673 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 18.726 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 230 novos casos confirmados, sendo 43 em Macapá, 31 em Santana, 46 em Laranjal do Jari, 2 em Mazagão, 24 em Oiapoque, 25 em Pedra Branca, 3 em Porto Grande, 6 em Serra do Navio, 18 em Vitória do Jari, 7 em Amapá, 12 em Ferreira Gomes, 2 em Cutias, 10 em Calçoene e 1 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também sete novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá, Santana, Tartarugalzinho e Oiapoque. Eles ocorreram de 8 de junho a 7 de julho e estavam sob investigação.

Macapá: quatro óbitos. Uma mulher de 46 anos, diabética e hipertensa, falecida no Centro Covid-HU. E três vítimas do sexo masculino: um de 58 anos, com comorbidade relacionada a neoplasia, e outro de 84 anos, doente renal, ambos ocorridos no ocorrido no Centro Covid-HU; e outro de 85 anos, hipertenso e cardiopata, ocorrido em hospital particular;

Santana: um óbito de uma mulher de 50 anos, hipertensa, doente renal e portadora de lúpus, ocorrido no Centro Covid-1;

Tartarugalzinho: um óbito de um homem de 66 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-3;

Oiapoque: um óbito de um homem de 53 anos, com comorbidade relacionada à obesidade e hipertensão, ocorrido no Centro Covid-2.

Assim, o Amapá chega a 462 mortes em 15 municípios. (Macapá 285/ Santana 69/ Laranjal do Jari 41 / Mazagão 7/ Oiapoque 15/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 8/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 11/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 4/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 19.372 pessoas. (Macapá 9.804/ Santana 1.904/ Laranjal do Jari 2.303/ Mazagão 313/ Oiapoque 817/ Pedra Branca 1.533/ Porto Grande 576/ Serra do Navio 353/ Vitória do Jari 371/ Itaubal 110/ Tartarugalzinho 263/ Amapá 235/ Ferreira Gomes 261/ Cutias do Araguari 164/ Calçoene 246/ Pracuúba 119).

Dos 30.524 casos confirmados:

Macapá: 13.398

Santana: 4.319

Laranjal do Jari: 3.242

Mazagão: 929

Oiapoque: 1.606

Pedra Branca: 2.120

Porto Grande: 807

Serra do Navio: 427

Vitória do Jari: 1.074

Itaubal: 168

Tartarugalzinho: 391

Amapá: 353

Ferreira Gomes: 347

Cutias do Araguari: 492

Calçoene: 638

Pracuúba: 213.

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.036, sendo:

Macapá: 3.015

Santana: 1.826

Laranjal do Jari: 294

Mazagão: 206

Oiapoque: 314

Pedra Branca do Amapari: 32

Porto Grande: 294

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 412

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 719

Amapá: 57

Ferreira Gomes: 4

Cutias do Araguari: 604

Calçoene: 102

Pracuúba: 109

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 158 pacientes, sendo 108 casos confirmados e 50 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 87 estão no sistema público (27 em leito de UTI /60 em leito clínico) e 21 estão na rede particular (17 em leito de UTI /4 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 21 estão no sistema público (0 em leito de UTI /21 em leito clínico), e 29 estão na rede particular (0 em leito de UTI /29 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.582

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...