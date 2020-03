Permanece em “estado grave”, paciente com Covid-19 em Brasília

Mulher de 52 nos está sob cuidados intesivos no HRAN

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que “permanece em estado grave e sedada” o primeiro caso confirmado em Brasília de infecção pelo novo coronavírus. Trata-se de uma mulher, de 52 anos, que viajou para a Inglaterra e teve resultado positivo após retornar da viagem. Ela está internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Seu marido foi o segundo caso confirmado da doença na capital federal.

“Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa, afebril. Apresenta ainda comorbidades, que agravam o quadro clínico. A paciente está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e com todo suporte técnico-científico. Não houve piora do padrão respiratório em relação ao dia anterior”, informou a nota da secretaria.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, de domingo (15) à noite, o país tem 200 casos confirmados da doença, 1.913 casos suspeitos e 1.486 casos descartados. Ainda não há casos de óbito por Covid-19 no país.

No Rio de Janeiro, as autoridades monitoram o primeiro caso de um doente que apresenta estado de saúde muito grave devido à contaminação por coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente é um médico, de 65 anos, que está internado em um hospital da rede privada da capital.

