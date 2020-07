Safra deve chegar a 251,4 milhões de toneladas e bater recorde

As informações são do 10º Levantamento de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Por Celso Martins

A produção brasileira de grãos pode ser marcada por de 251,4 milhões de toneladas na safra 2019/2020. Com esse registro, a agricultura nacional bate recorde e se destaca principalmente nas colheitas de soja e milho. Juntos, esses cereais foram responsáveis por cerca de 88% da produção.

De acordo com informações do 10º Levantamento de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta semana, é possível que essa seja a maior colheita para a oleaginosa, com uma produção de 120,9 milhões de toneladas.

Nesse contexto, para que você não fique de fora do mercado que está aquecido, é importante garantir o bom funcionamento do seu maquinário. Apesar dos problemas climáticos registrados na região Sul do país, essa área se destaca na produção rural. Por isso, sempre é hora para investir em equipamentos. Por exemplo,tratores usados no Rio Grande do Sul (RS), podem ser uma boa oportunidade de compra, visto que o estado é o terceiro maior produtor nacional de grãos.

Além disso, ter bons tratores no Rio Grande do Sul (RS), neste momento, pode representar um passo significativo para economia da região, principalmente porque após a passagem do ciclone extratropical a produção agrícola pode garantir um pouco mais de estímulo aos trabalhadores locais.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...